Konya’da Altınapa Baraj Gölünde amatör balık avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konya’nın sportif amatör avcılık yönünden en çok rağbet gören baraj gölü olan Konya-Beyşehir Kara yolu üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölünde denetime çıkan Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri, amatör avcılık faaliyetlerini mercek altına aldı. Yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla düzenlendiği belirtilen denetimlerde, hem balık popülasyonun korunması hem de sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek amacıyla kontroller yapıldığı vurgulanarak, denetimlerin bundan böyle de devam edeceği belirtildi.

Denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına yönelik kontroller gerçekleştirildiği kaydedildi.