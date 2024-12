İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencilerinin, rektörlükten bağımsız olarak düzenlediği Altın61 Ödül Töreni, 17 Aralık Salı günü İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Altın61 Ödül Töreni, 17 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. İki turda gerçekleştirilen ödül töreni oylamasında ilk tur halk oylaması olarak gerçekleşirken 2. tur İÜ öğrenci oylamasına sunulan isimler arasında yapıldı. Oylama sürecinde toplam 5,5 milyon oy kullanıldı.

Gece de NOW TV ekranlarındaki Kızıl Goncalar dizisinden Mert Yazıcıoğlu Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Erkan Avcı Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu, Mina Demirtaş da “Yıldızı Parlayan Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Deha’nın başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli de Altın61 10. Yıl Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Erol: "Geleceği inşa edecek sizlersiniz"

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol’da programı Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülünü aldı. Ödülünü Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı Hülya Ulusoy’dan takdim alan Esra Erol, “Bizler bir noktadan sonra ekranlardaki sıramızı size bırakıp gideceğiz. Geleceği sizler inşa edeceksiniz" dedi.

Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülünü Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisindeki Mihri karakteriyle Gizem Yanık alırken, TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’tan Tolga Ortancıl ise Yılın Yıldızı Parlayan Erkek Oyuncusu ödülünü aldı.

Çok Güzel Hareketler 2 programında gösterdiği performansla Yılın En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü Cemile Canyurt kazandı. Canyurt, "Geçen sene programda bir ödül töreni parodisi oynamıştık. Orada da ödül alan birini canlandırıyordum. Manifestlemişim herhalde" diyerek Altın61 ödülünün bireysel olarak aldığı ilk ödül olduğunu söyledi.

Prens üçüncü sezon yolda

BLU TV’de yayınlanan Prens dizisindeki Hasharia (Haşarya) rolüyle akıllarda yer edinen Derya Pınar Ak, Yılın En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ak, öğrencilere teşekkür ederek Prens dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini müjdeledi.

Zavlak: “Üniversite sınavına hazırlandığım yerde ödül alıyorum”

Ahmet Haktan Zavlak, Yılın En İyi Sinema Filmi Erkek Oyuncusu ödülünü aldı. Zavlak, çocukluğundan beri ödül töreni, gala gibi anlarda çok heyecanlandığını aktararak, “Ödül aldığım yer benim için manevi açıdan da çok farklı. Çünkü üniversite sınavına hazırlanırken buradaki kütüphanede çalışıyordum ve şimdi de yine aynı yerde ilk ödülümü alıyorum” dedi.

Yılın En İyi Genç/Çocuk Erkek Oyuncusu ödülüne Çağan Efe Ak layık görüldü. Ak, “Bu ödül benim sahneye çıkıp aldığım ilk ödül” diyerek oy verenlere teşekkür etti. Yılın En İyi Genç/Çocuk Kız Oyuncusu ödülünü ise Tuana Naz Tiryaki aldı.

Keser: “Konu üniversite öğrencileri olunca hemen geldim”

Mustafa Keser, Yılın Sanat Ödülü kategorisinde ödül kazandı. Uzun yıllardır ödül törenlerine katılmamayı tercih eden Keser, “Konu üniversite öğrencileri olunca hemen geldim" dedi. Altın61’in 10. yılı olması vesilesiyle, “Bir işe heves ile başlanır ama heves etmekle o iş bitmiyor. Sebat, çalışma ve azimle; heves doğrultusunda çalışmakla başarılı olunuyor. Ben bile her gün halen müzik çalışıyorum” ifadesini kullandı.

Güney: "Yıllarca benimle dalga geçtiler”

Yusuf Güney, Altın61 10. Yıl Özel Ödülü’ne layık görüldü. Güney ödülü almasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. “Her şeyi yapın, her şeyi bilin ama şifa dozdadır” diyerek hayatta dengeli olmak gerektiğini anlatan Güney, “Önceden bunları biliyorduk ama bize unutturdular. Haliyle şu an geldiğimiz zamansal döngüde çok değişik şeyler görüyoruz. Amerika’da uzaylı istilaları başladı. ‘Uzaylılar akrabaların mı?’ diye yıllarca benimle dalga geçtiler. Her şeye hazırlıklı olun. Güçlü ve iradeli olun. Allah’a olan inancınızı kaybetmeyin” cümleleriyle konuşmasını tamamladı. Güney konuşmasının ardından sevilen şarkılarından “Duydun Mu?” ve “Melekler Seni Bana Yazmış” şarkısıyla sahne alarak seyircileri coşturdu.

Yılın En İyi Rap Müzik Kadın Sanatçısı ödülüne Güneş layık görüldü.

Yasemin Sakallıoğlu kırdı geçirdi

Yılın En İyi Kadın Komedyeni Yasemin Sakallıoğlu oldu. Sakallıoğlu yaptığı esprilerle salonu kırdı geçirdi. Sakallıoğlu, “En sevdiğim ödül törenleri samimi ve gerçek sıcaklığın olduğu Altın61 gibi törenlerdir” diyerek oy veren öğrencilere teşekkür etti. Sakallıoğlu ilk ödülünü Altın61’den aldığını hatırlatarak “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken Altın61’den en iyi kadın yardımcı oyuncu ödülü almıştım” şeklinde konuştu.

Sakallıoğlu’nun İbrahim Büyükak ile başrollerinde yer aldığı Mutluyuz isimli sinema filmi de Yılın En Eğlenceli Komedi Filmi ödülüne layık görüldü. Büyükak törene katılamadığı için Yılın En Eğlenceli Filmi ödülü de İbrahim Büyükak’ın filmdeki partneri Yasemin Sakallıoğlu’na verildi.

“Tiyatro yaşatır”

Onur Büyüktopçu sözlerine daha önce Altın61’den Yemekteyiz programı ile En İyi Sunucu kategorisinde ödül aldığını hatırlatarak başladı. Bu yılki Altın61 Ödülleri’nde Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu ödülünü almaya hak kazanan Büyüktopçu, “1 yılda yaklaşık 120 kez perde açtım ve hem şehir içi hem şehir dışı olacak şekilde oyunumuzu sergilemeye devam ediyoruz. Tiyatrodan korkmayın. Tiyatro yaşatır” diyerek sözlerini noktaladı.

YouTube’un yıldızları: Murat Soner ve Şeyda Erdoğan

Mizah ve mimik şovlarıyla yaptığı dizi ve film eleştirileri üzerine YouTube kanalı olan Murat Soner, Yılın En İyi Erkek YouTuber’ı kategorisinde ödül kazandı. Soner, 44 yaşında olduğunu belirterek, “Hiç 44 yaşında hissetmiyorum. 24 yaşında kaldım. Bu vesileyle gençlerden ödül almak çok kıymetli” ifadesini kullandı. Yılın En İyi Kadın YouTuber’ı ödülünü kazanan Şeyda Erdoğan da, “Keşke her gün ödül alsam. Gençlerle bir arada olmak harika. Altın61 ekibi de çok güzel hazırlanmış” dedi.

Yılın En İyi Erkek Influencer’ı ödülüne Cellat, Yılın En İyi Kadın Influencer’ı ödülüne Zeynep Özkaya layık görüldü. Feride Özdinç, Yılın En İyi Kadın Dijital İçerik Üreticisi kategorisinde ödülünü alırken, Aybüke Çangal Yılın En İyi Kadın TikTok Fenomeni, Ahmet Can Dündar Yılın En İyi Erkek TikTok Fenomeni ödülünü aldı.

Kanal D Ana Haber Spikeri Deniz Bayramoğlu, Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri, Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ise Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri ödülünü aldı.

61Saat Haber Muhabiri Melisa Şener, Yılın Umut Vadeden Haber Spikeri ödülüne layık görüldü. Şener, hayatında ilk kez ödül aldığını söyledi ve ödülünü almak için Trabzon’dan geldiğini hatırlatıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Doç. Dr. Özlem Faydasıçok 10. Yıl Onur Ödülüne ve Yılın En İyi Akademisyeni ödülüne layık görülürken Yılın En İyi Dijital Medyası ödülünü Absurd Medya projesi ile Beytullah Kar aldı.

Yılın İş Adamı ödülünü Hasan Durmaz alırken Yılın İş Kadını ödülünü ise Duygu Yılmaz aldı. Yılmaz, akademisyen olduğunu hatırlatarak dünyada ilk kez zeytin çekirdeği atığından ham madde buluşu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altın61 Ödülleri’nin ana sponsoru Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy’a da plaket takdiminde bulunuldu. Hülya Ulusoy, öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu bu güzel etkinlikte bulunmaktan ve katkı sağlamaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

10. Altın61 Ödül Töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.