Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çanakkale’ye gelen depremzedeler için Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezinde ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanabileceği bir butik-market oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çanakkale’ye gelen depremzedeler için Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezinde ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanabileceği bir butik-market oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından farklı illerde otel ve yurtlarda konaklamaya başlayan depremzedeler Çanakkale’de de çeşitli otel ve yurtlarda konaklamaya başladı. Çanakkale’ye gelen depremzedeler için Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezinde ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanabileceği bir butik-market oluşturuldu. Belediye çalışanlarının ve gönüllü vatandaşların hizmet verdiği butik-markette çocuk ve yetişkin iç-dış giyim, mont, ayakkabı, bot, hijyen malzemeleri, temel gıda malzemeleri ile çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çeşitli bölümler yer alıyor. Depremzedeler butik-marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, “Günlerdir Çanakkale halkımız, Belediyemiz, Valiliğimiz, AFAD Müdürlüğü olarak hep beraber bölgeye seferber olduk. Öncelikle bölgedeki ihtiyaçları göndermeye yoğunlaştık. Tırlar dolusu yardım malzemesi bölgeye gitti. Çok şükür ki hepsi de sağlıkla ulaştı ve de gerçekten ihtiyaca yarayacak şekilde dağıtımı da yapıldı. Şimdi ise şöyle bir gelişme oldu; artık afet bölgesindeki yurttaşlar Çanakkale’ye de gelmeye başladılar. AFAD Müdürlüğü ve Valiliğimiz aracılığıyla çeşitli otellerde, yurtlarda konaklatılmaya başlandılar. Dolayısıyla burada konaklayan insanların ihtiyaçları oluşmaya başladı ve bu durum bizim merkezimize de yansıdı. Biz de kendimizi yeniden organize ettik ve odaları mini marketlere dönüştürdük. Buraya gelen bir depremzede, ailesiyle birlikte geliyor, biz onların kaydını alıyoruz ardından neye ihtiyaçları varsa alabiliyorlar. Belediye çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ihtiyaç duyulan malzemeleri ailelere teslim ediyorlar” dedi.

Oluşturulan butik-market için bağışların önemli olduğunun altını çizen Başkan Yardımcısı Ünüvar, “Dolayısıyla bu birimde artık gerçekten kullanılmamış ayakkabı, çocuk ayakkabısı, çocuk montu, iç çamaşırı, kıyafet ve hatta oyuncaklara ihtiyacımız var. Oyuncak biliyorsunuz çocuklar için ihtiyaçtır. Eğer yardım yapmak isteyenler varsa bizzat gelip kendileri de görebilirler, hatta burada gönüllü olarak çalışabilirler. Ve gelen depremzedelere kendileri de bu ihtiyaçları verebilirler. Butik-marketimizin çocuk odasında, aileler diğer alanlarda ihtiyaçlarını karşılarken çocukları burada zaman geçirebiliyor, belki havaları değişiyor. Ardından ihtiyaç duydukları oyuncak varsa alıp götürebiliyorlar. Oyuncak da çok önemli bir ihtiyaç. Bunun yanında kırtasiye malzemeleri de öyle. İsteyen vatandaşlarımız bu tür malzemeleri de buraya bağışlayabilirler. Giysi odamızda da belediye çalışanlarımız ve gönüllülerimiz yetişkin giysilerini kategorize ettiler. Depremzedelerimiz buradan gelerek ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Öte yandan, gıda marketimiz ve hijyen malzemelerinin bulunduğu bölümlerimiz de var” diye konuştu.