Denizli Sarraf Ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, yatırımcıların altına olan güveninin artarak devam ettiğini, güvenli liman olarak görülen altının her zaman yatırımcısına kazandırdığını belirtti.

Denizli Sarraf Ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, son günlerde artışa geçen altınla ilgili olarak değerlendirmeler yaptı. Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımını sınırlı tuttuğunu, dünya da bankacılık sisteminde sorunlar yaşandığını hatırlatan Denizli Sarraf Ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, güvenli liman olarak görülen altının her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşların altına olan ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirten Başkan Yıldırım, “Amerikan Merkez Bankasının faiz artırımını sınırlı tutmasıyla beraber altın fiyatları yükselişe geçti. Bütün yatırımcılar altını güvenli liman olarak gördüğü için altın fiyatı yükseliyor. Bizim tahminimize göre altın biraz daha değer kazanacak gibi görünüyor. Amerika’da art arda gelişen bankacılık krizi iflaslar, İsviçre merkez bankasının Kredi Swit Bankasını satın almasıyla derinleşen bankacılık krizi altının risk iştahını arttırdı. Yatırımcılar tamamen altına yönelmiş durumda. Bu güvenli liman gördükleri için oluyor" dedi.

"Dünyada bankacılık krizi yaşanırken bizim ülkemizde böyle bir şey yok"

Ülkede vatandaşların altını sevdiği için talep ettiğini belirten Başkan Yıldırım, "Bizim vatandaşımız geleneksel olarak altını daha çok tercih ettiği için talep çok fazla oluyor. Burada bizim şansımız Türk bankacılık sisteminin ne kadar sağlam olduğu görülüyor. Dünyada bankacılık krizi yaşanırken bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ancak vatandaşlarımız geleneksel olarak altın yatırımını sevdiği için altın daha çok talep görüyor” ifadelerini kullandı.