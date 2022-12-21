Kuyumcukent’te her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da geleneksel indirim günleri başladı. Bir çok üründe yüzde 20’den yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor.

Kuyumcukent’te her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da geleneksel indirim günleri başladı. Bir çok üründe yüzde 20’den yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor.

Kuyumcukent’te her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da geleneksel indirim günleri başladı. Bir çok üründe yüzde 20’den yüzde 60’a varan indirim uygulanıyor. Yaklaşık 20 bin kişinin ürettiği her bütçeye uygun ürünler mağazalarda alıcısını bekliyor. Geleneksel indirim günleri ise yıl sonuna kadar devam edecek.

“Mağazalarımızda her bütçeye göre ürün var”

Mağazalarda yüzde 50’ye yakın indirim olduğunu dile getiren Kuyumcukent Genel Müdürü Oktay Baltalı, “Her yıl sonu geleneksel olarak indirim günleri kampanyası yapıyoruz. Ürünlerde yüzde 50’ye yakın indirim var. Hediye alacaklara buradan duyurmuş olalım. Arka tarafta bulunan üretim bloğunda yaklaşık 20 bin kişinin ürettiği ürünleri mağazalarımızda satıyoruz. Burası üreticiden tüketiciye ulaşan bir zincir. Hediye almak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Mağazalarımızda her bütçeye göre ürün var” dedi.

“Bütün ürün gruplarımızda yüzde 50’ye kadar indirim yapıyoruz”

Altının yüksek fiyatına rağmen indirim yaptıklarını belirten Nasri Amcalar, “Bütün ürün gruplarımızda yüzde 50’ye kadar indirim yapıyoruz. 22 ayar ve çeyrek hariç kolye, bileklik, tektaş, beştaş, kelepçelerde indirim uyguladık. Kolyelerimizin fiyatı 3 bin TL’den 2 bin TL’ye kadar düştü. Yılbaşına özel tasarım kar taneli kolyelerimiz mevcut. Tektaş yüzükler 2 bin TL’den bin 200 TL’ye kadar düştü. Küpe çeşitleri bin TL’den, bileklikler 3 bin TL’den başlıyor. Bunların indirimden önceki fiyatları 5 bine yakındı. Fiyatlar ürünün ağırlığına göre çıkıyor. Şuan ki altının fiyatına rağmen elimizden geldiği kadar işçiliklerde yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“İndirimler yıl başına kadar devam edecek”

Fiyatların altının kalitesine ve ağırlığına göre artığını ifade eden Ahmet Melik Kaya “Geleneksel hale gelen yılbaşı indirimleri Kuyumcukent’te devam ediyor. Pırlanta ürünlerimiz, yakıtlar, zümrütler, safirlerde yüzde 20 ile yüzde 60 arasında ciddi indirimler mevcut. Yakut yüzük 6 bin 500 TL’den 4 bin 500 TL’ye düştü. Kenarları pırlanta yakut yüzük 12 bin TL’den 9 bin TL’ye düştü. Evlilik teklifi yapmak isteyenler ve yılbaşı hediyesi almak isteyenler için tektaş, beştaş ve baget yüzüklerimiz mevcut. Tektaşlarda 2 bin 500 ile 3 bin TL’den başlayıp kalitesine ağırlığına göre fiyatları artıyor. Her bütçeye uygun indirimler mevcut. Herkesi bekliyoruz. İndirimler yıl başına kadar devam edecek” dedi.