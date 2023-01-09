Aksaray’da bir evden 2 çeyrek altın ve içi para dolu kumbarayı çalan 4 kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da bir evden 2 çeyrek altın ve içi para dolu kumbarayı çalan 4 kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Efil T. (41) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evine hırsız girdiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ev ve çevresinde inceleme ve araştırma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri hırsızların kimliklerini tespit etti. Ardından teknik takip yapan JASAT dedektifleri, şahısların Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT dedektifleri Ürgüp ilesinde bir eve düzenledikleri operasyonla 4 kadını da yakalayarak gözaltına aldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulanan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.