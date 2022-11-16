Meya Ajans tarafından yapılan Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinin 4’üncüsü aralık ayında yapılacak.

Meya Ajans tarafından yapılan Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinin 4’üncüsü aralık ayında yapılacak.

Geçtiğimiz üç yıl üst üste yapılan ve gelenekselleşen Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinde geri sayım başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Meya Ajans kurucusu ve proje koordinatörü Elif Yıldız, Diyarbakır’da ve bölgede bulunan markaları sektörel bazda kategorilere ayırarak ödüllendirdiklerini belirtti. Projenin amacının reklam kökenli olduğunu ve kurulan tertip komitesi ile birlikte amaçlarının markaların yıl içerisindeki hizmetlerini, büyüme ve gelişimlerini başarılarını ön plana çıkarmak ve PR değerine katkı sağlamak olduğunu belirten Yıldız, “Hedefimizi projeyi muhteşem, görkemli bir organizasyon ile tamamlayarak önümüzdeki yıllara zemin hazırlamak ve bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illere açılmaktır. Diyarbakır’ın ilk ve tek bağımsız organizasyonu İstanbul’dan gelecek sürpriz sanatçı isimlerde davet edilerek düzenlenecek. 22 Aralık 2022 tarihinde iş, sanat, spor ve hizmet sektöründen en az 30 firmaya ödül verilecek ve gala gecesinin sunuculuğunda ünlü isimler yer alacak, ayrıca gece sonunda Diyarbakır’ın tanınmış yerel sanatçıları da sahne alacaktır” dedi.

2017 yılında Diyarbakır’da kurulan Meya Ajans, kendi bünyesinde birçok yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatöre iş olanağı sağladı. Tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, animasyon ve eğlence gösterileri üzerine Diyarbakır’da eğlence organizasyonlarına hizmet edip yoğun beğeni kazanan Meya Ajansın organizasyonları farklı illerde de devam ediyor.