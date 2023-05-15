Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde yer alan ‘Belgesel Film Yarışması’nda finale kalanlar belli oldu.

Bu yıl ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana temalı festival çerçevesinde düzenlenen ‘Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleri, 3 dalda finale kalanları belirledi. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Alanında tek olan ve aralıksız devam eden festivalimiz bu yıl 24. kez kapılarını sanatseverlere açacak. Festival Komitesi olarak 23’üncünün hemen ardından yıl boyunca başladığımız çalışmalarımızı tamamladık ve kayıtları almaya başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça yoğun bir katılımın olduğu yarışmalarımızda birbirinden değerli jüri üyelerimiz ince eleyip sık dokuyarak finalistleri belirledi” dedi.

Finale kalan eserler Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde Kavur Türkiye-Fırat Özeler, Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı-Türkiye- Behçet Güleryüz, Kim Mihri-Türkiye-Berna Gençalp, 23 Cent Asker-Türkiye-Mumin Baris, Corona Yoluna Çıkmasaydı-Türkiye-Zafer Sevener, Sibel Sümer, A Life On The Farm-Birleşik Krallık- Oscar Harding, Destiny-İran- Yaser Talebi oldu.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde de Anne Türkler Geliyor ‘İki Tarih Arasında’ belgeseliyle Kurtuluş-Hasan Özgen, Fatma’dan Sonra 40 Yıl belgeseliyle Sezer Ağgez, Etrim’in Altın Kızları belgeseliyle Eren Aybars Arpacık, Gordion’un Çobanları belgeseliyle Kadir Uluç, Madak belgeseliyle Sedat Benek, Kafamdaki Dünya belgeseliyle Yalçın Çifçi ve Kalıntılar belgeseliyle Mehmet Köprü finale adını yazdırdı.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde ise, The Illusions of a Wild Anemone eseriyle Mehdi Shabani, EMMA eseriyle Merve Kuş Mataracı, Bakmadan Geçemediklerim eseriyle Barış Yücedağ, Algoritm of Beauty eseriyle Milena Trivier, Bisküvi ve Gazoz eseriyle Pelin Asal, Dün Bugün Yarın eseriyle Orhan Dede ve Çamurla Oynayan Kız eseriyle Deniz Telek finalde yer aldı.