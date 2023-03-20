Ons altın son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 9 dolar seviyesine kadar çıkan ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Gram altın bin 232 lira seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda resesyon ve risk algısı altına talebi artırdı. Geçtiğimiz hafta ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) ve New York merkezli Signature Bank’ın iflas etmesinin ardından yükseliş trendine giren altın haftanın ilk gününe de rekorla başladı. Ons altın son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 9 dolar seviyesine kadar yükselen ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Gram altın bin 232 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da gram altın bin 232 liradan, çeyrek altın 2 bin 16 liradan, yarım altın 4 bin 32 liradan, tam altın 8 bin 33 liradan satılıyor.

“Altına somut bir talep var”

Altındaki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı kuyumcusu Kemal Tekneci, ‘’Yükselişle birlikte satışlar da geliyor. Altın somut olarak alınan bir maden. Bu açıdan güven duyuluyor. Ons altın 2 bin doları bir yıl önce görmüştü. Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz kararları altının fiyatlanmasında etkili oluyor. ABD ve Avrupa’da bankacılık krizlerinin gündeme gelmesi altına talebi artırıyor. ABD’deki bankaların batma riskinin olması altının fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendiriyor. Altına olan somut bir talep var, bu talep ons altını yukarı seviyeye çıkarıyor’’ dedi.