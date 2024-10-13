Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 61. Altın Portakal Film Festivali ve Sinema Çalıştayı’na katılarak Manisa’yı temsil etti.

Bu yıl 61’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali sinema dünyasını buluşturdu. Ulusal uzun metraj, kısa film, belgesel ve öğrenci filmleri dalında çok sayıda filmin katıldığı festivalde jüri en iyi film, yönetmen ve oyuncuları belirledi. Festival kapsamında sinema çalıştayı da düzenlendi . Çalıştayda oyuncu, yönetmen, akademisyen, sektör ve kültür turizm bakanlığı temsilcileri sinemanın sorunlarını masaya yatırdı. Sinema çalıştayı sonuç beyannamesi ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Doç. Dr. Perihan Taş Öz tarafından okundu.

61. Altın Portakal Film Festivali ve Sinema Çalıştayı’nda Ege Bölgesindeki üniversiteleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi temsil etti. Manisa CBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar hem festival jürisinde yer aldı hem de “Kısa Film ve Belgesel Sinema “ konulu panelde konuşma yaptı.

Festival akşam düzenlen ödül töreni ile sona erdi.