Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı ile film izleme zevkini kentin ilçelerine taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı ile film izleme zevkini kentin ilçelerine taşıyor.

Altın Portakal Sinema Tırları, 19 Eylül’de yolculuğuna başlayacak ve 9 Ekim’e kadar tüm Antalya’yı dolaşacak. Antalya’nın farklı ilçelerinde yapılacak gösterimlerde bu yılın en çok izlenen ve beğenilen iki filmi ücretsiz olarak halka sunulacak. Altın Portakal Sinema Tırları, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Akseki, Kepez, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Altın Portakal Sinema Tırı çerçevesinde çocuklar için “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas” adlı canlandırma filmi, büyükler için “Aykut Enişte 2” filmleri 9 Ekim’e kadar farklı ilçelerde gösterilecek.

Altın Portakal Sinema Tırının ilk gösterimi 19 Eylül Pazartesi günü Gazipaşa’da saat 16.00, 18.00’de “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas”, 20.00’de “Aykut Enişte 2”, Akseki’de de saat 20.00’de “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas” filmleriyle gerçekleşecek.