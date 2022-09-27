Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Sinema Tırı yolculuğunu sürdürüyor. Sinema Tırı Manavgat ve Alanya’da yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Sinema Tırı yolculuğunu sürdürüyor. Sinema Tırı Manavgat ve Alanya’da yoğun ilgi gördü.

1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesine yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gezen sinema etkinliği çerçevesinde Manavgatlı vatandaşlar beyaz perdeyle buluştu. ‘Aslan Hürkuş Kayıp Elmas’ ve ‘Aykut Enişte 2’ filmleri Sarılar Mahallesi Halk Pazarı ve Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarı’nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Gezen Sinema etkinliği iki gün boyunca Manavgat’ta yoğun ilgi gördü.

Gezen Sinema ikinci kez Alanya’da

Sinema Tırının sonraki durağı ise Alanya oldu. Daha önce Alanya Mahmutlar’da gösterim yapan Gezen Sinema 25 Eylül Pazar günü de Alanya İskele Şelale Önü’ne park etti. İkinci kez Alanya’ya gelen Gezen Sinema çocuklar için Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmini, yetişkinler için Aykut Enişte 2 filminin gösterimi gerçekleştirdi. Etkinliğe aileler çocuklarıyla büyük ilgi gösterdi.