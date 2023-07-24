7-14 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 5. kez gerçekleşecek Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular aşladı. Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan lisans öğrencilerinin başvurularını bekleyen Altın Portakal Sinema Okulu, 8-13 Ekim tarihleri arasında yine çevrimiçi düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada “2019 yılında ‘Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek’ sloganıyla başlattığımız Altın Portakal Sinema Okulu 5 yaşına geldi. Bugüne kadar 1000’e yakın öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturduğumuz Altın Portakal Sinema Okulu ile geleceğin sinemacılarına destek olmaya bu yıl da devam ediyoruz. Hayallerine giden yolda gençlerimizin yanında olmak bizi çok mutlu ediyor. Onlara olan desteğimizi her alanda daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi. Sinema öğrencileri başvuru formuna festival web sitesi üzerinden ulaşabilecek ve başvuru linki belirtilen tarihe kadar açık olacak. Altın Portakal Sinema Okulu’na gelen başvurular arasından seçilecek 250 öğrenci her sabah teoriden pratiğe farklı başlıklar altında sinema sektörünün profesyonelleri tarafından verilecek derslere katılacak. Festivalin sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak Altın Portakal Sinema Okulu söyleşilerinde ise yine usta isimler tecrübelerini paylaşmaya ve ilham vermeye devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.