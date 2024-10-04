Altın Portakal Film Festivali’nin korteji, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Cam Piramit Kongre Merkezi önünden başlayıp 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi’nden devam edip Karaalioğlu Parkı’nda sona erecek.

Açılış ve kapanış töreni

Festivalin Açılış Töreni 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.30’da; Ödül Töreni ise 12 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da Cam Piramit Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

80’in üzerinde film

Bu yıl 11 farklı bölümde 80’in üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir. Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi amacıyla öğrenci 5 ve tam 10 TL olarak belirlendi.