Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 61’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortejinde, ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenleri yer aldı. Antalya’da yaşayan vatandaşlar, sokakları kortejin açılış noktasından bitiş noktasına kadar doldurarak, cep telefonları ile sanatçıların geçişlerini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cam Piramit önünden başlayan kortej geçişine, aralarında Salih Güney, Burak Serdar Şanal, Mehmet Özgür, Cihat Tamer, Gülsen Tuncer ile daha pek çok sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı. Korteje samba dansçıları da eşlik etti. Yaklaşık 30 derecelik sıcak havaya rağmen Antalyalılar sevdikleri sanatçıları görebilmek için güzergahlara akın etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Salih Güney ile üstü açık klasik otomobil üzerinden vatandaşları selamladı ve çiçek dağıttı.

Yeşilçam oyuncularının maskotları kortejde yer aldı

Sanatçılar geçişte kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşları selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve karanfil attı. Kortejde ayrıca sanatçıların önünde yer alan bir araçta bulunan Yeşilçam oyuncularının maskotları da büyük ilgi gördü. Müslüm Gürses, Filiz Akın, Kemal Sunal, Kadir İnanır gibi ünlü oyuncuları canlandıran maskotlar da, sokakları dolduran Antalya halkına el salladı.

Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi’nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona eren korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların sanatçıları görmek için gösterdiği ilgi, oyunculara duygusal anlar yaşattı.

Festivalin açılış töreni, saat 19.00’da kırmızı halı töreniyle başlayacak.