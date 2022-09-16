Dünyada yaşanan enerji krizi ile altın piyasasını değerlendiren Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer, vatandaşları birikimlerini korumaları konusunda uyararak, “Altında yaşanan düşüş geçici bir durumdur” dedi.

Dünyada yaşanan enerji krizi ile altın piyasasını değerlendiren Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Yönlüer, vatandaşları birikimlerini korumaları konusunda uyararak, “Altında yaşanan düşüş geçici bir durumdur” dedi.

Rusya tarafından doğalgazın kesilmesiyle özellikle Batı ülkelerinde yaşanan enerji krizi dünya piyasalarını etkiledi. Uzun yıllar sonra dolar eurodan daha değerli duruma geldi. Altın piyasalarında da dalgalanma durulmuyor. Son günlerde altın piyasasındaki düşüş vatandaşı her ne kadar tedirgin etse de uzmanlar geçici bir durum olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

“Altında yaşanan düşüş geçici bir durumdur”

Piyasalardaki dalgalanmayla birlikte altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu belirten kuyumcu Cemil Yönlüer, önümüzdeki süreçte ons ve gram altın fiyatlarının artmasını beklediğini söyledi. Kış aylarında krizin etkisini daha fazla göstermesiyle dolar ve altın fiyatının artış gösterebileceğini belirten Yönlüer, “Enerji krizi tabii ki de her konuda fiyatları yükseltiyor. Petrolü de arttırıyor. Yalnız şu anda petrol fiyatları biraz geriledi. Bu düşüşte enflasyon rakamları da etkili oldu. Amerika biliyorsunuz faiz artırımına gidiyor. Piyasadan da para çekiyor böylelikle. Doların yükselmesi bundan kaynaklanıyor. Euro Bölgesi’nde şu anda yine bir kriz var. Rusya-Ukrayna savaşından ötürü oluştu bu kriz. Enerji tedariki ve gıda tedariki açısından sıkıntı yaşıyorlar. Rusya geri adım atmadığı için savaşın da uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor. Bu etkenler altının ons fiyatını fazla düşürmez. Bu krizin kış aylarında daha etkili olacağını düşünüyorum. Gram altın fiyatının da kış aylarında bin 100, hatta bin 200 lira seviyelerine yükseleceğini düşünüyorum. Şu anda altında yaşanan düşüş geçici bir durumdur. Ons fiyatı tekrar bin 800’leri bulacaktır” dedi.

“Özellikle altın birikiminin bozdurulmamasını öneriyorum”

Vatandaşların altın fiyatlarındaki dalgalanmadan tedirgin olmamasını ve yaşanan düşüşün geçici olduğunu söyleyen Cemil Yönlüer, birikimlerin korunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşların şu zamanlarda birikimlerini TL olarak tutması çok doğru bir hareket olmaz. Zaten çoğu insan şu anda kur korumalı olarak yatırıyor parasını. Parasını TL’nin değer kaybından koruyor ve aynı zamanda faiz getirisi de oluyor. Bu şekilde bir döngü içerisindeyiz. Şu dönemde özellikle altın birikiminin bozdurulmamasını öneriyorum. Döviz birikimlerinin de korunmasında fayda var.”