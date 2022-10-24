Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de düzenlenen bir yarışmada altın madalya alan ve geçmiş yıllarda dünya ikincisi seçilen Bingöl balı, coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, paydaşlara takdim etti.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de düzenlenen bir yarışmada altın madalya alan ve geçmiş yıllarda dünya ikincisi seçilen Bingöl balı, coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, paydaşlara takdim etti.

Bingöl Üniversitesi tarafından yapılan “Bingöl Balı Coğrafi İşaret” başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak tescil aldı. 2018 yılından itibaren Bingöl balının coğrafi İşaret almasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, kentin tamamını temsil eden, Bingöl merkez ve 7 ilçesinde 50’ye yakın bölgeden 3 yıl boyunca elde edilen balların analizleri, ‘Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ ile ‘Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Merkezi’nde gerçekleştirildi. Projelerde gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından hazırlanan ‘Bingöl Balı Coğrafi İşaret’ başvuru dosyası 2020 yılının aralık ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuldu. Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili diğer kurum uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, gerekli düzenlemelerin ardından Bingöl balı tescil edildi.

Tescil belgesinin takdimi için merkez Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde bir program düzenlendi. Programa, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum amirleri ve arıcılar katıldı.

’’Bingöl balının uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaları yürüteceğiz’’

Yaklaşık 4 yıllık sürecin ardından Bingöl balının coğrafi işaret aldığını belirten Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, balın kentin ekonomisine katkı sunacağını söyledi. Başpınar, ’’Bingöl balı hakikaten ülkemizin çok değerli coğrafi işaretlerinden biri olarak kurumumuz sicilinde yerini aldı. Yaklaşık 4 yıllık bir süreç söz konusuydu. Üniversitenin koordinasyonunda, öncülüğünde çok önemli, bilimsel çalışmalar yürütüldü. 2018 yılında başlayan bir süreç söz konusu. 2019 yılında yine kurumumuz, uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar söz konusu oldu. 2020 yılında Bingöl balı başvurusu yapıldı ve 2 yıllık sürecin sonunda, bugün geldiğimiz noktada Bingöl balı coğrafi işaret alarak ülkemizde tescil edildi. Bu coğrafi işaretin Bingöl’e, Bingöl’ün ekonomisine, kalkınmasına katkılar sağlamasını diliyorum. Tabi bu tescili uluslararası düzeye de taşımamız gerekiyor. İnşallah bu vesile ile Bingöl balının uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

Bundan sonraki süreçte Bingöl balının kalitesini arttırmak için çalışma yapmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bingöl balının çok kaliteli olduğunu biliyorduk, nitekim İstanbul’da Bingöl balı Türkiye birincisi, dünya ikincisi olmuştu 600 numune arasından. Yine yakın zamanda İngiltere’de yapılan bir yarışmada Bingöl balı dereceye girdi, altın madalya aldı. Bunları biz bilimsel olarak desteklemek için de Türk Patent ile ilgili olan süreçleri devam ettirdik. Türk Patentine müracaat ettik ve yapılan incelemeler neticesinde, bizim Bingöl coğrafyasında yaptığımız çalışmalarla hareketle Bingöl balı coğrafi işaret tescil belgesini aldı ve Bingöl balı böylece bu yapılan çalışmaları bilimsel olarak teyit ettirmiş oldu. Bu çalışmalar tabi 3-4 yıllık bir süreçti. Sadece bir bitki üzerinden değil, sadece bir köy üzerinden değil sadece bir ilçe üzerinden değil, bütün Bingöl’ün balıyla ilgili coğrafi işaret belgesi almış oldu. Biz de bundan sonraki süreçte hem denetimini hem de kalitesini artırarak süreçlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Coğrafi işaret arıcıları sevindirdi

Coğrafi işaretin alınmasından dolayı mutlu olduklarının altını çizen Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba ise “Bingöl arıcıları olarak çok mutluyuz. Türk Patent Kurumu tarafından bize coğrafi işaret belgesi takdim edildi. Bu da balımızın kalitesini tekrar ortaya çıkardı. Arıcılarımız adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için sevindirici bir haber oldu. Bundan sonra hedefimiz daha da kaliteli bal üretmek olacak” şeklinde konuştu.

Bingöl balı geçmiş yıllarda hem dünya ikincisi seçilmiş hem de İngiltere’deki bir yarışmada altın madalya almaya hak kazanmıştı.