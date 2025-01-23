İsviçre’nin Samnaun kentinde 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Snowboard FIS Çocuk Kupası’nda, Kayseri Kar Fırtınaları’nda yetişen ve U15 Kayak Milli Takımı adına yarışan Ömer Faruk Deliktaş, paralel slalom yarışlarında altın ve gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye bu branştaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Genç sporcu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’ı makamında ziyaret etti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, uluslararası arenada elde edilen bu başarının hem Kayseri hem de Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, sporculara verilen desteğin devam edeceğini vurguladı. Başkan Okandan; “Ömer Faruk Deliktaş’ın bu büyük başarısı bizleri son derece gururlandırmıştır. Kayseri, spor altyapısı ve genç yetenekleriyle her zaman ön planda olan bir şehirdir. Bizler de sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın uluslararası arenada kazandığı başarılar, gençlerimize ilham kaynağı olmaktadır. Ömer Faruk’un başarılarının artarak devam etmesini diliyor, emeği geçen antrenörlerimize ve ailesine teşekkür ediyorum.”

Genç sporcu Ömer Faruk Deliktaş ise Kayseri’yi ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten duyduğu gururu dile getirerek, desteklerinden dolayı AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’a ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.