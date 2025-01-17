Altın Lider Ödülleri Platformu’nun 4 gün 4 gece süren ‘Büyülü Gala Geceleri’nde ‘Türkiye’nin En Beğenilen CEO’ları ödüllerine kavuştu.

İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri olan Altın Lider Ödülleri’nin 4’üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde sahiplerini buldu. İş dünyasının oyları ile belirlenen Türkiye’de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su, 50 CFO’su, 50 CMO’su ve 50 CHRO’su başarılarını Altın Lider Ödülleri ile taçlandırdı. 13 Ocak’ta başlayan ve 4 gece süren etkinliğin final gecesinde Türkiye’nin en beğenilen CEO’ları ödüllerini aldı.

Türkiye’nin lider toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda 2024 yılı oy verme sürecinde 79 bin 564 tekil oyun kullanıldı. Her sene büyüyerek Altın Lider Ödülleri Platformu’na bin 85 CEO ismi ve şirketi açık uçlu yazılarak önerildi. Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan ‘Altın Liderler Ödül Platformu’na 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında daha fazla aday lider ismi önerisi ulaştı.

Türkiye’de 3 şirkete ‘Altın Lider Grand Prix Ödülü’

2024 yılında dört kategoride de (CHRO, CMO, CFO, CEO) Altın Lider Ödülü kazanan 3 şirket; Aras Kargo, LC Wakiki ve NTT Data Altın Lider Ödülleri Platformunun en büyük ödülü olan ‘2024 Altın Lider Grand Prix’ ödülünün sahibi oldu.

Altın Lider Ödülleri gala gecesinde Emel Sayın sahne aldı

Altın Lider Ödülleri Gala Gecesi’nde iş dünyasının CEO yıldızları önce sahnede teker teker ödüllerini alarak ‘başarılarının sırlarını’ izleyenlerle paylaştılar. Ardından ünlü sanatçı Emel Sayın’ın birbirinden özel şarkıları eşliğinde değerli ekipleri ile birlikte güzel bir gece geçirdiler ve başarılarını birlikte kutladılar.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu anlatan Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, “Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerini öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif edilen ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz, her sene iş dünyasından katılımın artması; liderlerin ve tüm çalışanların yarışmaya büyük ilgisine teşekkür ederiz” dedi.

Ödül töreni ile ilgili bilgi veren Seda Mızraklı Ferik, ‘‘Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri ‘ismini açık uçlu olarak yazarak’ ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, SMS şifresi ile oy kullanılarak aynı kişilerin yeniden oy kullanmasının engellenmesi, oyların tekilleştirilebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl rekor katılımın olması sebebi, 4 gece arka arkaya düzenlenen ‘kırmızı halı’ temalı Büyülü Gala Geceleri sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak kabul ediliyor’’ diye konuştu.

Gecede ödül alan Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, ‘‘2024 yılı bizim için çok iyi geçti, 4 satın alma yaptık. Türkiye’nin geleceğine olan inancımızın bir göstergesiydi bu. 2024’te 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. Bu gece aldığımız ödülü de çok anlamlı buluyorum. Ekibimiz ile yaptığımız çalışmaların takdir görmesi çok güzel bir duygu. Liderler olarak sadece finansal sonuçlarla değil topluma yaptığımız katkılarla da alınmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

PLUXEE CEO’su Eda Uluca Özcan ise ‘‘Çok iyi bir ekiple odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu organizasyonda takdir edilmek çok anlamlıydı. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Uber Genel Müdürü Neyran Bahadırlı da törende yaptığı açıklamada, ‘‘Şirket olarak çok başarılı bir sene geçirdik. Uber uygulamamızın Türkiye’de indirilme sayısı 8 milyona ulaştı. Güçlü bir vizyon, net hedefler ve kararlı duruş ile iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu gece ödülü ekibim adına aldım tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ sözlerini ifade etti.

NTT DATA - Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi (META) İcra Başkan Yardımcısı ve Türkiye CEO’su da ‘‘NTT Data olarak dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biriyiz. Türkiye’de 2 bin 500 kişilik bir organizasyonuz. Türk ekibi olarak Türkiye dışında da birçok bölge de sorumluluğumuzda. En büyük amacımız Türkiye’nin dünyada teknoloji üssü olmasını sağlamak’’ dedi.

‘Altın Liderlerden Başarının Sırları’ geçen ay “En Çok Satan” iş kitabı oldu

Geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO’ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı ‘Altın Liderlerden Başarının Sırları’ kitabı Kasım ayında yayınlanmıştı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına büyük bir değer katıyor. Kitabın tüm geliri ise deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.

2024 Altın Lider Ödülü Kazanan CEO’lar

Alexandre Emeryk - CANON - Ülke Direktörü

Ali Bolluk - SUWEN - Genel Müdür

Ali Emre Sever - MULTINET UP - CEO

Ali Murat Dinç - BURGAN BANK - İcra Kurulu Başkanı

Ali Sözen - AK GIDA - CEO

Ali Taha Koç - TURKCELL - İcra Kurulu Başkanı

Altan Kosova - BİG CHEFS - CEO

Arzu Ünal - WPP - Ülke Müdürü

Ayhan Öztürk - MEDTRONIC - Bölgesel Başkan Yardımcısı ve Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya Başkanı / Robotik İş Ticari Lideri EMEA RLM

Bahri Danış - NTT DATA - Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi (META) İcra Başkan Yardımcısı ve Türkiye CEO’su & Küresel Liderlik Ekibi Üyesi

Berna Akyüz Öğüt - LCWAİKİKİ - Genel Müdür

Bülent Sabuncu - KOTON - İcra Kurulu Başkanı

Cemal Kişmir - BNP PARİBAS - CEO

Cemile Banu Hızlı - M PLUS - CEO & Yönetim Kurulu Başkanı

Damla Birol - TÜRK TUBORG - CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ebubekir Tivnikli - EKSİM HOLDİNG - Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

Eda Uluca Özcan - PLUXEE - CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Eduard Massier - HUMMEL - Yönetici Direktör

Emin Güvenç - HD HOLDİNG - CEO

Erkan Kafadar - BORUSAN HOLDİNG - CEO

Esin Karadede - VERSUNİ - Genel Müdür ve Ticari lider

Fatih Özçanak - DÜRÜMLE - İcra Kurulu Başkanı

Filiz Yavuz Diren - PHILIP MORRIS - Yönetici Direktör

Gamze Arbak - PHILIPS - Genel Müdür

Hakan Tiftik - BORUSAN OTOMOTİV - İcra Kurulu Başkanı

Hasan Engin Tuncer - EYÜP SABRİ TUNCER - Yönetim Kurulu Başkanı

Hulusi Acar - MEDİAMARKT - CEO

İbrahim Öztop - KALKINMA BANKASI - CEO

İhsan Erbil Bayçöl - ENERJİSA ÜRETİM - CEO

Kazım Çimen - ENGLISH HOME - CEO

Kutay Kartallıoğlu - CARREFOURSA - CEO

Mehmet Abbazoğlu - PETROL OFİSİ - Grup CEO

Mert Baki - YEMEK SEPETİ - CEO

Mert Karayibrahimoğlu - PENTİ - CEO

Murat Kösereisoğlu - SECURİTAS - Genel Müdür

Neyran Bahadırlı - UBER - Genel Müdür

Nihat Narin - İSTANBUL HALK EKMEK Yönetim Kurulu Başkanı, İBB Perakende

Grubu Başkanı

Nilgün Keleş - SERTRANS - Kurucu Ortak

Nuri Öztaşkın - YATAŞ - CEO

Onur Özkan - TOM - CEO

Ömür Tan - QNB - CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Dağ - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - Genel Müdür

Semavi Yorgancılar - YORGLASS - Yönetim Kurulu Başkanı

Suhat Korkmaz - TOSYALI - CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Tiryakioğlu - TİRYAKİ AGRO - CEO

Uğur Ayaydın - İPEKYOL - Grup CEO

Utku Ayyarkın - ARAS KARGO - Genel Müdür

Veysi Kubba - MEDICAL POINT - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Volkan Girişken - IŞIKLAR HOLDİNG - Genel Müdür

Yılmaz Yıldız - ZURICH SİGORTA - CEO