İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri kabul edilen Altın Lider Ödülleri’nin 4’üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde sahiplerini buluyor. ‘Büyülü Gala Geceleri’ gerçekleşen CHRO Ödül töreni ile İstanbul’da başladı.

Türkiye’nin önde gelen toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda bugüne kadar tüm Türkiye’den on binlerce oy kullanıldı. Bu sene 79 bin 564 tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri platformu her sene büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşıyor. İş dünyasının oyları ile belirlenen Türkiye’de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su, 50 CFO’su, 50 CMO’su ve 50 CHRO’su bu hafta ödüllerine kavuşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri ‘ismini açık uçlu olarak yazarak’ ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, SMS şifresi ile oy kullanılarak aynı kişilerin yeniden oy kullanmasının engellenmesi, oyların tekilleştirilebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl rekor katılımın olması, dört gece arka arkaya düzenlenen ‘kırmızı halı’ temalı büyülü gala geceleri sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak kabul ediliyor.

Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan ‘Altın Liderler Ödül Platformu’na 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında daha fazla aday lider ismi önerisi ulaştı.

Altın Lider Ödülleri platformuna bu sene 862 CHRO (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 859 CMO (Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 851 CFO (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) ve 1085 CEO ismi açık uçlu yazılarak önerildi.

Türkiye’de İş dünyasının ‘Ortak Aklı’ ile Seçilen İnsan Kaynakları Sektörünün Lideleri 2024 Altın Lider Ödülünü Aldı

13 Ocak akşamı İstanbul’da gerçekleşen organizasyonda Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su ödüllerine kavuştu.

Ünlü Sanatçı Derya Uluğ’un sahne aldığı özel gecede liderler önce sahnede ödüllerini teslim alırken ‘başarılarının sırlarını’ izleyenlerle paylaştılar. Ardında da başarılarını ekipleri ile birlikte kutladılar.

2024 Altın Lider Ödülü Kazananlar CHRO’lar

Abdülkerim Çay - THY - CHRO

Aylin Yazgan İyicik - FİBA - CHRO

Ayşegül Gürkale - ENERJİSA ÜRETİM - CHRO

Banu Cengiz - BEYMEN - FORMER CHRO

Başak Demiryumruk Dikici - RENAULT MAIS - İnsan Kaynakları Direktörü

Burcu Yüksel Kocagöz - PETROL OFİSİ - CHRO

Buse Tozar - VERSUNİ - Orta Doğru, Afrika, Rusya ve Türkiye Pazarları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Cenk Akıncılar - QNB - CHRO

Ceren Ertem Çimen - TÜRK TRAKTÖR - CHRO

Duygu Erzurumlu Cengiz - AKKÖK HOLDİNG - CHRO

Elif Özür - NUROL HOLDİNG - İnsan Kaynaklarıve Kurumsal İletişim Grup Başkanı

Eray Karaduman - KORDSA - CHRO

Erkan Durdu - TURKCELL - CHRO

Erkan Güngör - AK GIDA - CHRO

Feride Düzduran Gündüz - PLUXEE - CHRO

Feyza Aysan - ASTRAZENECA - İnsan Kaynakları Direktörü

Gökhan Ata Okutan - AKKİM KİMYA - İnsan Kaynakları ve Ortak Hizmetler Direktörü

Gözdehan Çaycı - SAINT GOBAIN (İZOCAM) - İnsan Kaynakları Direktörü

Hale Ökmen Ataklı - ING - CHRO

Hamza Bayındır - SARUHAN HOLDİNG - CHRO

Hande Atlı - YVES RORCHER - CHRO

Hande Özdağdeviren - LC Waikiki - CHRO

Hüseyin Çakmak - DIAS TEKNOLOJİ - CHRO

Mahmut Temiz - POLİSAN HOLDİNG - CHRO

Melis Avalin Korkmaz - TÜVTURK - CHRO

Merve Demiral - HERO GROUP - İK Ve Kurumsal İletişim Direktörü

Merve Özgen - EREN - CHRO

Murat Yüksel - LOREAL - İnsan Kaynakları Direktörü ve Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Lideri

Naila Mammadova - SOCAR TÜRKİYE - İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı İcra Komitesi Üyesi

Nil Durukanoğlu - KKB - CHRO

Nursel Ölmez Ateş - BORUSAN HOLDİNG - İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı

Olcay Yılmaz Nomak - MİGROS - CHRO

Onur Nacak - AHLATÇI HOLDİNG - CHRO

Ozan Gündüz - NUSRET - CHRO

Öyküm Sinici - SECURITAS - İnsan Kaynakları Koordinatörü

Özge Benel - SCHNIDER ELECTRIC - Türkiye, Orta Asya, Pakistan İK Başkan Yardımcısı

Özlem Kar - BOEHRINGER INGELHEIM - İnsan Kaynakları Direktörü

Pınar Yamaner - ALARKO - İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı

Salih Kayıkçıoğlu - YURTİÇİ KARGO - CHRO

Seda Birinci Karatekin - IYIZICO - CHRO

Seda Erdem Yılmaz - ATA GRUBU TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ - CHRO

Selda Özacar - ARAS KARGO - CHRO

Selin Bakaçhan - NTT DATA- Orta Doğru, Türkiye ve Afrika Bölgesi CHRO

Serpil Köşker - SABİHA GÖKÇEN - CHRO

Şebnem Bezmen - DOĞAN HOLDİNG - CHRO

Tuba Kebeci Umur - CANON - İnsan Kaynakları Direktörü

Tülay İpek Cıklakarslı - TOM BANK - CHRO

Ülfet Banu Baykent Uysal - MEY DIAGEO - İnsan Kaynakları Direktörü

Yakup Aydilek - ENERJİSA ENERJİ - CHRO

Yeliz Çetinkaya - TEI - CHRO

‘Altın Liderlerden Başarının Sırları’ geçen ay ‘En Çok Satan’ iş kitabı oldu

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO’ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı ‘Altın Liderlerden Başarının Sırları’ kitabı Kasım ayında yayınlanmıştı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına değer katıyor. Kitabın tüm geliri ise deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu anlatan Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, “Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerini öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif edilen ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” dedi.