İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri olan Altın Lider Ödülleri’nin 4’üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak 2025 tarihlerinde sahiplerini bulacak. Türkiye’de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO’su, 50 CFO’su, 50 CMO’su ve 50 CHRO’su iş dünyasının oyları ile belirlenecek.

Türkiye’de 2024 yılının en beğenilen 50 CEO’su, 50 CFO’su, 50 CMO’su ve 50 CHRO’sunun açıklanacağı ‘Büyülü Gala Geceleri’, 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek organizasyonlarla sahiplerini bulacak. İş dünyasının tüm paydaşlarının oylarıyla belirlenecek olan 2024 yılının ‘Altın Liderleri’ için oylama süreci heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri ‘ismini açık uçlu olarak yazarak’ ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi ve iş dünyasından geçtiğimiz sene rekor katılımın olması sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak kabul ediliyor. Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan ‘Altın Liderler Ödül Platformu’na 2023 yılında 73 binden fazla tekil oy ulaştı. İş hayatındaki tüm sektörlerin, tüm çalışanlarına ve liderlerine açık olan ve ücretsiz olarak oy kullanılabilen yarışmada, her çalışanın ‘sadece bir oy hakkı’ bulunmakta ve SMS şifre alt yapısı ile aynı kişinin tekrar oy kullanımı engellenmekte, oylar tekilleştirilmektedir.

Türkiye’nin en beğenilen liderlerine oy yağmuru

Türkiye’nin önde gelen toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ‘Altın Lider Ödülleri’ platformunda bugüne kadar tüm Türkiye’den on binlerce oy kullanıldı. Oylamalar 15 Aralık 2024’de sona erecek ve sonrasında noter huzurunda yapılacak değerlendirmeye göre her kategoride, en fazla oy alan liderler, 2024’ün ‘Altın Lideri’ olarak Ocak ayındaki Gala gecelerinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan ‘Büyülü Gala Geceleri’ programına göre 13 Ocak 2025’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su, 14 Ocak 2025’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CMO’su, 15 Ocak 2025’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CFO’su ve 16 Ocak 2025’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su ödüllerini sahnede fiziki olarak teslim alacak ve ekipleri ile birlikte bu önemli ödülü kutlayacaklar.

‘Büyülü Gala Geceleri’nde sahne alacak sanatçılar da belli oldu. 13 Ocak 2025 CHRO Gala Gecesinde Derya Uluğ, 14 Ocak 2025 CMO Gala Gecesinde Cem Adrian, 15 Ocak 2025 CFO Gala Gecesinde Ziynet Sali, 16 Ocak CEO Gala gecesinde Emel Sayın ‘Altın Liderler’e ve ekiplerine güzel anlar yaşatacak.

‘Altın Liderlerden Başarının Sırları’ kitabı yayınlandı

Geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO’ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı ‘Altın Liderlerden Başarının Sırları’ kitabı yayınlandı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına büyük bir değer katıyor. Kitabın tüm geliri deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu anlatan Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, “Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerini öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif edilen ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” dedi.