Hollanda'da Altın Lale 6 Şubat Deprem Yardım Ödülü Gaziantepli iş insanı Hatice Bilginsoy’a verildi.Bülent TÜRKER / HOLLANDA (İGFA) - 6 Şubat depreminde yaptıkları gerek malzeme yardımları, gerek insani yardımlardan dolayı Altın Lale Vakfı tarafından '6 Şubat Deprem Yardımı Ödülü'ne layık görüldü.

Altın Lale Vakfı Başkanı Buğra Türker, Gatice-İdris Bilginsoy çiftinin 6 Şubat depreminin ilk gününden beri Altın Lale Vakfı na gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı jürimiz tarafımdan ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Ödülü alan Hatice Bilginsoy, ödülden duyduğu onuru dile getirerek, "Elbetteki yapacağımız yardımlar devam edecektir . Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala kişisel yaşamsal ihtiyaçlar devam etmektedir. Altın Lale bu konuda hem güvenilir hem istikrarlı bir şekilde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır bu konuda yerel halkın sevgisini ve takdirini kazanmıştır. Denebilir ki Deprem bölgesi Altın Lale Vakfı’nın ve de Onursal Başkan sayın Bülent Türker in şahsi meselesi galine gelmiştir. Biz yaptıklarınızdan dolayı minnettarız" diye konuştu.