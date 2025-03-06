Altın Lale Vakfı Ramazan ayı ile birlikte deprem bölgesinde binlerce depremzedeyi sevindirmeye devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İki yıldan beri deprem bölgelerinden ayrılmayan Altın Lale Vakfı bugüne kadar 11 ilde 100 binden fazla depremzede ve çocuklara yaptığı yardımlarla depremzedelerin büyük sevgisini kazanmıştı. Ramazan dolayısıyla depremzedelere dağıtılmak üzere İstanbul’dan binlerce mont, bot, şal, şapka ve eldiveni gönderen Altın Lale Vakfı, vakıf görevlileri tarafından Gaziantep, Nurdağı, İslahiye, Adıyaman, Hatay Antakya, Defne, Samandağı, Altınözü’nde binlerce çocuğu mutlu etti.

Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker, iki yıldan bu yana deprem bölgelerinden ayrılmadıklarını belirterek, "Yüz binlerce çocuğa ve aileye destek verdik. Vakfımız 25 depremzede çocuğa burs veriyor. Ayrıca hijyen malzemeleri ve gıda desteği de ramazan boyunca yardımlarımıza devam edeceğiz. Hatay bizim kırmızı çizgimizdir. Hollanda’da bize destek veren Altın Lale Personeli ve görevlilerine teşekkür ederiz" dedi.

Deprem bölgesinde yardımların devam edeceğini söyleyen Başkan Türker, "Geçen ay Karsu Vakfı ile 15 çocuğa akülü ve aküsüz engelli arabası dağıtımı yaptık. İnsanların Ramazandaki fitne paralarını Ramazan ayında depremzede çocuklara göndermelerini tavsiye ediyorum" çağrısında bulundu.

ALTIN LALE DEPREMZEDELERİN GURUR VE UMUT KAYNAĞI OLDU

Altın Lale Gaziantep Sorumlusu Şıh Mehmet Doğru ise, Altın Lale iki yıldan bu yana kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Tablet, bilgisayar, giyim malzemeleri ve okul malzemeleri gönderdi. Her konuda tam destek verdi. Teşekkür ediyoruz. Altın Lale, deprem bölgesindeki insanların gurur ve umut kaynağı oldu" diye konuştu.