30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödüllerinini Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verileceği bildirildi.

Bu yıl, 30’uncusu düzenlenecek ‘’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’’, 18- 24 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30’uncusu düzenlenen festivalin bu yılki ’Onur Ödülleri’, 60 yılı aşkın süredir, sanat dünyasında derin izler bırakmış, Türk Sineması’nın ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalin Yürütme Kurulu Üyeleri ise İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor. Festival Danışmanlığını Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Akın Kılıç üstlenirken, Dünya Sineması Koordinatörlüğü görevini ise İzlem Oktay yürütüyor.