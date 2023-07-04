Adana Büyükşehir Belediyesi 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi. Festivalin yarışmalı bölümleri için başvuruların başladığı 7 Ağustos’a kadar devam edeceği ifade edildi.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına ‘https://altinkozaff.org.tr/’ linkinden ulaşılabilecek. Tüm kategorilerde başvurular 7 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çerçevesinde dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.