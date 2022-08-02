Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kıran kırana müsabakaların yaşandığı dev organizasyonun finalinde, son Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu Cengizhan Şimşek’i mağlup eden Orhan Okulu altın kemeri almaya hak kazandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve gün boyu nefes kesen mücadelelere sahne olan “Denizli Yağlı Güreşleri”nde altın kemer sahibini buldu. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde sabah erken saatlerde başlayan Denizli Yağlı Güreşlerine Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mustafa Taş’ın yanı sıra 500 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren etkinliğe Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve onbinlerce vatandaş katıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Denizli Yağlı Güreşleri’nin ağası iş insanı Zafer Katrancı olurken, 14 boyda yapılan müsabakaları Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Ebedi Altın Kemer" sahibi Denizlili başpehlivan Hüseyin Çokal da izledi.

Final müsabakası nefesleri kesti

Saat 22.00’ye kadar süren ata sporu yağlı güreş müsabakalarında altın kemer alabilmek için ter döken güreşçilerin kıran kırana mücadelesi vatandaşlarca ilgiyle izlenirken başpehlivanlık mücadelesinde ise nefesler tutuldu. Yarı finalde Serhat Gökmen’i yenen Ali Cengizhan Şimşek finale çıkan ilk isim olurken, Orhan Okulu Ertuğrul Dağdeviren’i yenerek adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele 40 dakika sürerken rakibi son Kırkpınar şampiyonu Cengizhan Şimşek’i yenen, Orhan Okulu Denizli Yağlı Güreşleri şampiyonu oldu, altın kemeri almaya hak kazandı. Cengizhan Şimşek’in ikinci olduğu Denizli Yağlı Güreşleri’nde üçüncülüğü ise Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Gökmen paylaştı. Denizli Yağlı Güreşleri’nde dereceye giren başpehlivanlara madalya ve kupaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş birlikte verdi. Ayrıca etkinliğe emek veren katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi.

“Ecdadımızdan bizlere kalan bu değerlere sahip çıkacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan basın mensuplarına yaptığı konuşmada, “Bugün, Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksimizde ata sporumuz olan, ecdadımızdan gelen yağlı güreş sporuna sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadık. Burada çok güzel bir seyir alanı oluşturduk, vatandaşlarımız güreşleri ilgiyle izledi. İyi ki yapmışız” dedi. Vatandaşların yağlı güreşlere yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkati çeken Başkan Zolan, “Çünkü genlerimizden gelen bir değeri (güreş) vatandaşlarımız duyduğu anda buraya koşarak geldi. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah ecdadımızdan bizlere kalan bu değerlerimize sahip çıkacağız, kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza geleneksel sporlarımıza, değerlerimize temas ettirmemiz ve geleceğe güzelleştirerek taşımamız gerekiyor” diye konuştu. Kırkpınar havasında bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Burada 43’ü başpehlivan olmak üzere yüzlerce güreşçimizin mücadelesine tanıklık ettik. İnşallah tekrar tekrar bu güzellikleri yaşatmaya devam edelim. Denizli er meydanında ter döken tüm güreşçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Denizli’ye bu yakışır”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, belediye olarak birçok etkinlik ve program yaptıklarını, hepsinin farklı bir yeri olduğunu ancak düzenledikleri Denizli Yağlı Güreşlerinin bambaşka bir tadı bulunduğunu anlattı. Güreşlerin kendisini geçmişe götürdüğünü, ecdadın o dönemde yaşadıklarını hissetme olanağı bulduğunu belirten Başkan Örki, “Bu programın açılışı yapılırken eller açılır dualar edilir. İşte bu ecdat yadigarına sahip çıkabilmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum” dedi. Denizli Yağlı Güreşlerini muhteşem bir tesiste yaptıklarını ifade eden Başkan Örki, “Geleneksel sporların yapılması için inşa edilmiş muhteşem bir tesisteyiz. Pehlivanlarımız hemen yanı başımızda, güreşin içerisine girmiş gibiyiz. Tesisin Denizli’miz ve ülkemiz için muazzam bir yer olduğunu söylemek abartı değil” diye konuştu. Geçen etkinliğin yağlı güreşlerin ilkini gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Örki, “Denizli’ye bu yakışır dedik. Bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyemizle çok daha güzelini, çok daha muhteşemini yapıyoruz. Emek veren katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.