Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; Ege ve Marmara Denizlerinde kapsamlı olarak gerçekleştirdiği hayalet ağlar ve diğer atıkları temizleme mücadelesi, Altın Karınca Ödülleri’nden ‘İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisi’nde en iyi örnekler arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeleri tarafından düzenlenen; sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Altın Karınca Ödülleri’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. “Denizler geleceğimizin teminatıdır.” mottosuyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının; Ege ve Marmara Denizlerinde kapsamlı olarak gerçekleştirdiği hayalet ağlar ve diğer atıkları temizleme mücadelesi ‘İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi Kategorisi’nde en iyi örneklerden biri olarak gösterildi. İstanbul’da düzenlenen ödül törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın adına Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner katılarak ödülü, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in elinden aldı.

En dikkat çeken ödüllerden oldu

İklim değişikliğinden kültür sanata, ulaşımdan afet yönetimine 10 kategoride 40 belediyeden 55 projenin ödüle layık görüldüğü törende ödül alan en iyi projelerden biri olarak gösterilen Ege ve Marmara Denizlerinde kapsamlı olarak gerçekleştirdiği hayalet ağlar ve diğer atıkları temizleme projesi sadece Balıkesir’i değil, kapsamı bakımından birçok şehri de doğrudan olumlu olarak etkilemesiyle dikkat çekti.

Türkiye’nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi

Konu hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın önderliğinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yapılan protokolün süresinin 5 yıl daha uzatıldığını belirtti. Ege ve Marmara Denizlerinde “Türkiye’nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibini” oluşturduklarını sözlerine ekleyen Çelikyurt Uzuner, Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerle iş birliği yapılarak tüm Marmara’yı hayalet ağlardan arındırabilecek kapasitede olduklarının altını çizdi.

Hayalet ağ nedir?

Hayalet ağlar olarak bilinen; terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık ağları; deniz tabanını kaplamakta, denizaltındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olmakta, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atmaktadır. Küresel olarak, deniz memelilerinin yüzde 45’i, deniz kuşlarının yüzde 25’i ve tüm deniz kaplumbağası türleri hayalet ağlar da dâhil olmak üzere denizel atıklardan etkilenmiş durumdadır.