Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karıca Ödül Töreni’ne katıldı. Başkan Yılmaz törende ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde “İda Madra Jeoparkı” projesiyle ‘Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi’nde ise “Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karıca Ödül Töreni’ne katıldı. Başkan Yılmaz törende ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde “İda Madra Jeoparkı” projesiyle ‘Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi’nde ise “Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere; iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Altın Karınca Ödül Töreni’ne katıldı. Törende, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde “İda Madra Jeoparkı” projesiyle ‘Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi’nde ise “Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ ile 2 ödüle layık görüldü. Ödülleri, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden alan Başkan Yücel Yılmaz, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyaset üstü bir yaklaşım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak iki ödüle layık görüldüklerini belirten Başkan Yılmaz “İda Madra Jeoparkı projesi Balıkesir’e çok değer katacak. UNESCO tarafından onaylanan uluslararası bir park alanı ilan edilecek. Balıkesir tarihten bu yana kaplıcaları, yeryüzü şekilleri ve her türlü özellikleriyle batıda dünyanın tanıması gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Biz, burayı jeopark alanı ilan ederek Balıkesir ile birlikte içine aldığı diğer il ve ilçe belediyeleri ile Balıkesir’imizin 20 ilçe belediyesi ile siyaset üstü bir yaklaşımla birlikte hareket ediyoruz. Dünyada böyle yerleri görmek için gezen 5 milyona yakın turist var. Biz de bu kitleyi bölgemize çekeceğiz. UNESCO marka değerini alıp, yolumuza öyle devam etmek istiyoruz. Diğer ödülümüzü de NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’miz ile aldık. Burada proje ekiplerimiz şehirdeki her şeyin katılımcı belediyecilik esaslarına uygun olarak yapılmasını sağlıyor. Projelerimizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Doğayı koruyarak ekonomik kalkınma sağlanacak

Balıkesir’in tamamı, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in Bergama ilçesini kapsayan ve toplam 17 bin kilometrekare alana sahip İda Madra Jeoparkı projesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sürdürülüyor. Doğayı koruyarak ekonomik kalkınmayı sağlayacak olan ve Balıkesir başta olmak üzere bölgeye büyük fırsatlar oluşturan İda-Madra Jeoparkı Projesi bu yönüyle ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde ödül almaya hak kazandı. 17 bin kilometrekare alanı kapsayan İda Madra Jeoparkı’nın, Türkiye’nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olması için çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgeye kazandırılacak UNESCO sertifikalı Jeopark ile yeni bir prestijli kent kimliği ve turizm adına güçlü bir marka değeri oluşturarak şehrin sosyo-ekonomik gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayacak.

Vatandaşları içine alan uygulamalar

NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni kurarak şehrin ekonomik ve teknolojik altyapısını akıllı şehir konseptlerine uygun bir şekilde dönüştürmek için vatandaşları içine alan çalışmalar gerçekleştirilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ‘Yönetişim ve Katılımcılık Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Şehre yönelik hizmetlerde vatandaşların taleplerini karşılayan Ne10, mevcut ihtiyaçları zamanın ruhuna uygun bir yaklaşımla ele alarak bilgi ve uzmanlığa dayalı bir hizmet perspektifi ile faaliyetlerini sürdürüyor.