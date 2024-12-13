Ümraniye Belediyesi, “Aktif Yaş-Al Projesi” ile Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Altın Karınca Ödülleri’nde “Sosyal Hizmetler” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Bu yıl 10 farklı kategoride 310 projenin başvurusuyla gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri, sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kentleşme pratiklerini teşvik eden projeleri ödüllendirdi. Ümraniye Belediyesi’nin “Aktif Yaş-Al Projesi,” 62 başvuru arasından 21 jüri üyesi tarafından “Sosyal Hizmetler” kategorisinde örnek bir çalışma olarak seçildi. Sadece 8 projenin ödül aldığı kategoride, ödülü Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık teslim aldı.

Değerlendirme kriterleri arasında projenin kentsel yaşama ve belediyenin gelişimine sunduğu katkı, özgünlük ve yenilikçilik, diğer belediyelerde veya şehirlerde uygulanabilirlik, hazırlık, finansman ve uygulama sürecinde kişi ve kurumlardan alınan katkılar, projenin sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkisi yer aldı.

“Aktif Yaş-Al Projesi”

Ümraniye Belediyesi’nin ödüle layık görülen “Aktif Yaş-Al Projesi,” 60 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yenilikçi ve kapsamlı bir sosyal hizmet modeli sunuyor. Proje, yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak aktif kalmalarını sağlayarak bağımsız yaşamlarını desteklemeyi, sosyal izolasyonu azaltmayı ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında öne çıkanlar

Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Desteği: El işi atölyeleri, bahçecilik, resim ve seramik gibi iş uğraş terapileri; sosyal etkinlikler ve fiziksel aktivite programları düzenleniyor.

Kuşaklar Arası Dayanışma: Gönüllü programları ve topluluk destek ağlarıyla gençler ve yaşlı bireyler arasında güçlü bir etkileşim sağlanıyor.

Uzman ve Kurum İş Birliği: Belediye, proje için gerekli altyapıyı oluştururken yerel STK’lar, üniversiteler ve özel sektör temsilcileriyle iş birliği yaparak sürdürülebilirliği destekliyor.

Proje, Ümraniye’yi yaş dostu ve kapsayıcı bir ilçe haline getiren yenilikçi bir yaklaşımı temsil ederken, diğer yerel yönetimlere de örnek olacak bir model sunuyor.

Belediye hizmetlerinin etkisi ve gelecek hedefleri

“Aktif Yaş-Al Projesi,” Ümraniye Belediyesi’nin yaşlı bireylerin aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sunduğu sosyal hizmet anlayışını yansıtıyor. Projenin, ilçenin sosyal dokusunu güçlendirerek kuşaklar arası dayanışmayı artırması ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı çalışma, yalnızca bireylerin değil, Ümraniye’nin sosyal sermayesinin güçlenmesine ve vatandaş memnuniyetinin artmasına da katkı sağlıyor. Proje, uzun vadede Ümraniye’nin, diğer belediyelere ilham kaynağı olacak şekilde sosyal hizmetlerde öncü bir ilçe haline gelmesini amaçlıyor.