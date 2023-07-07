Bu yıl 36’ncısı düzenlenen TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen 24. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nı kazanan ekip Meksika oldu.

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nce (TUFAG) gerçekleştirilen festival çerçevesinde Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada her ülkeden bir temsilci jüri üyesi oldu.

Yarışmaya Bosna Hersek, Gürcistan, Hindistan, Endonezya, Hırvatistan, Meksika ve Sırbistan’dan halk oyunları ekipleri katıldı. Yarışmanın kazanan ekibi Meksika olurken ikinciliği Sırbistan, üçüncülüğü ise Hindistan aldı. Otantik Kostüm Yarışması’nın kazananı ise Endonezya halk oyunları ekibi oldu.

Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Altın Karanfil birincisi Meksika ekibine kupasını takdim etti. Yarışmada ikinci olan Sırbistan’ın ödülünü ise Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin teslim etti. Üçüncü Hindistan ise kupasını Termal Belediye Başkanı Sinan Acar’ın elinden aldı.

Otantik Kostüm Yarışması’nı kazananı Endonezya’nın ödülünü ise devlet sanatçısı ve Jüri Başkanı Şinasi Pala takdim etti.

Programı Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve TUFAG Başkanı Aydın Altıparmak da takip etti.