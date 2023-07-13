Bu yıl 35’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Meksika oldu. Dünyanın 17 farklı ülkesinden ekiplerin 5 gündür şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kazananı Meksika ekibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Durmazlar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. 17 farklı ülkeden 650 dansçı performanslarını bu kez şampiyonluk için sergiledi.

Altın Karagöz için ter döktüler

Bursa’da 5 gün boyunca hem Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hem de şehrin dört bir yanında en güzel gösterilerini Bursalılar için sergileyen dansçılar, aynı zamanda dünyaya barış mesajları verdiler. Yarışmanın son akşamında 650 dansçı, en güzel koreografilerini, kültürlerine özgü kostümleriyle, jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık şovlarla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Meksika oldu.

Dünyayı Bursa’da ağırladık

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisine ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi. Bursa’nın hem nüfus yapısıyla, hem de diğer ülkelerle olan kardeşlik bağlarıyla, adeta Türkiye’nin kültür elçiliğini yapan bir şehir olduğuna dikkati çeken Başkan Aktaş, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na 35 yıldır ev sahipliği yapmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Dünyanın 17 farklı ülkesinden birçok dansçıyı Bursa’da ağıladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Onlar Bursa’dan dünyaya barış mesajları verirken, biz de Bursa’da konuklarımızı en iyi şekilde misafir ettik. 5 gün süren bu serüven sonunda tabi ki bir birinci oldu ama her zaman olduğu gibi kazanan yine dostluk, barış ve dünya toplumlarının kardeşliği oldu” diye konuştu.

Barış ve kardeşlik

Bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, sponsorlara, BKSTV Başkanı ve ekibine teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bu festivalin ana gayesi barış ve kardeşliktir. Biz buradan Türkiye ve Bursa olarak barıştan ve kardeşlikten yana olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu barış meşalesinin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de dünyanın farklı ülkelerinden gelerek 5 gündür Bursa’nın dört bir köşesinde kültürlerini yansıtan ekiplere teşekkür etti. Etkeser, 35 yıldır bu geleneğin sürdürülmesini sağlayan tüm Bursalılara minnettar olduklarını belirterek, geçmişten bugüne bir miras olarak bırakılan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nı gelecek nesillere aktarmayı bir borç bildiklerini söyledi.

Gecede tüm ülke ekipleri, Türk halk dansları ekipleriyle birlikte, Bursa yöresi oyunları oynayarak tüm Bursalılara teşekkür ettiler. Ardından Başkan Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve İl Kültür Müdürü Dr. Kamil Özer ile Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, sırasıyla yarışmada dereceye girenleri seyirciler arasında gösterileri izleyen minik çocuklarla birlikte dereceye girenleri açıkladılar.

Yarışmada TÜRKSOY Özel Ödülü’nü Macaristan kazanırken, halk oylaması ile belirlenen seyirci özel ödülüne Kuzey Osetya layık görüldü. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın üçüncüsü Bronz Karagöz’ü Bulgaristan alırken, ikinci olan Özbekistan Gümüş Karagöz’ü ülkesine götürdü. Altın Karagöz’ü ise jürinin oylarıyla Meksika aldı. Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Sadi Etkeser, şampiyona ödülünü takdim ederek, tebriklerini ilettiler.

Yarışması’nın birincisi 5 bin Avro, ikincisi 3 bin Avro, üçüncüsü ise 2 bin Avro para ödülünün sahibi olurken, TÜRKSOY ve seyirci özel ödülüne layık görülen iki ülke ekibi ise Bin Avro’luk para ödülü aldı.