İzmir Büyükşehir Belediyesi, ildeki kadın istihdamını artırmak için bebek giysileri dikimi alanında "Altın İğne" projesini başlatıyor. Şubat ayında eğitime başlayacak 150 kadın kursiyere, eğitim sonunda yüzde 40 istihdam garantisi veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ildeki kadın istihdamını artırmak için bebek giysileri dikimi alanında "Altın İğne" projesini başlatıyor. Şubat ayında eğitime başlayacak 150 kadın kursiyere, eğitim sonunda yüzde 40 istihdam garantisi veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’de refahı büyütme ve adil paylaştırma hedefi istikametinde İzmir’de işgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet veren Meslek Fabrikası, yeni bir projeye imza attı. Altın İğne projesiyle Büyükşehir Belediyesi, bebek giysileri dikimi alanında kadın ve genç istihdamını artırmayı hedefliyor. Şubat ayında eğitime başlayacak kursiyerlere eğitim sonunda yüzde 40 istihdam garantisi var.

Önceliğimiz, genç işsizler ve kadınlar

Özellikle son dönemde derinleşen yoksulluk ve işsizlikle iki gruba odaklandıklarını ifade eden Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, "Genç işsizler ve kadınlar istihdamda önceliğimiz oldu. Altın İğne projesi çerçevesinde 150 kadın Halkapınar, Karabağlar ve Bayraklı kurs merkezlerimizde bebek giysileri dikme eğitimi alacak. Eğitim sonunda da yüzde 40 istihdam garantisi var. Şubat ayının ilk haftasında eğitim başlayacak" dedi.