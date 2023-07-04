İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamını artırmak için bebek giysileri dikimi alanında başlattığı “Altın İğne” projesi meyvelerini vermeye başladı. Kadın kursiyerlere eğitim sonunda yüzde 40 istihdam garantisi verdiklerini ifade eden Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “44 mezun kadın kursiyerimizin 21’i işe girdi. İş hayatına katılmak isteyen tüm kadınları bu projeye davet ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma hedefi doğrultusunda İzmir’de işgücü potansiyelini artırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet veren Meslek Fabrikası’nın “Altın İğne” projesi meyvelerini vermeye başladı. “Altın İğne” projesiyle bebek giysileri dikimi alanında kadın ve genç istihdamını artırmayı hedefleyen Meslek Fabrikası 150 kadın kursiyere yüzde 40 istihdam garantisi veriyor. Karabağlar, Bayraklı ve Halkapınar kurs merkezlerinde oluşturulan atölyelerde bebek ve çocuk giysileri diken kadınlar ise ilmek ilmek işledikleri hayallere bir adım daha yaklaşıyor.

"Kadın kursiyerler 3 bin 900 bebek giysisi dikti"

Altın İğne Projesi’yle ilk mezunları verdiklerini ifade eden Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “Şu an 44 mezun kadın kursiyerimizin 21’i işe girdi. İşsizlik ve yoksullukla mücadele çerçevesinde kamusal kaynakları en verimli biçimde kullanıyoruz. İş hayatına katılmak isteyen tüm kadınları da bu projeye davet ediyoruz. Bugüne kadar proje çerçevesinde kadın kursiyerlerimiz 0-5 yaş grubu için 3 bin 900 bebek giysisi dikimi yaptı. Bizler de bu giysileri öncelikle deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.

"İlk kazandığım parayla dikiş makinası alacağım"

Arkadaşından duyarak Meslek Fabrikası’nın yolunu tutan Kezban Alçay ise hikâyesini şu sözlerle dile getirdi:

“Hocalarımız A’dan Z’ye her şeyi bize öğretti. Üzerimdeki kıyafetleri kendim diktim. Çocuklarıma, yakınlarıma kendim dikiyorum artık. Buraya gelmekten çok mutluyum. Koşarak geliyorum. Böyle imkanlar başka yerde yok. Makinaları çok kaliteli, öğretmenler çok ilgili. Çalışacağım ve ilk kazandığım parayla dikiş makinası alacağım, çünkü dikiş dikmeyi çok seviyorum.”

"Bu fırsat kaçmazdı"

4 çocuk annesi kursiyer Gurbet Güzel dikişe meraklı olduğu için Karabağlar Kurs Merkezi’nde eğitim görmek istediğini ifade ederek, “Arkadaşım bir ay önce geldi, eğitim aldı. Burada mesleği öğrendi ve istediği yerde işe girdi. Ben de arkadaşımı gördüm ve ‘Neden ben yapmayım’ dedim. Biz anneler için büyük bir gurur ve güzel bir fırsat. Umudumuzun yok olduğu yerde umut varmış. Ben çalışmak istiyorum. Nakış da biliyorum. Hayallerimi dikişe döküp nakışla birleştirip üretmek istiyorum” diye konuştu.

"Hiç yapamayacağız sanmıştım"

20 yaşındaki Ebru Altın ise üniversite sınavına hazırlandığını ifade ederek, “Lisede mobilya ve iç mekan tasarımı okudum ancak benim dikişe merakım vardı. Meslek Fabrikası’nın bu projesini duydum ve hemen kayıt oldum. Hiç yapamayacağız sanmıştım ama hocalarımız sayesinde bu işleri çok kolay öğrendik” dedi.