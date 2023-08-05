Kuşadası’nda bu yıl 26’ıncı kez düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin’in finalistleri belirlendi. Ön Jüri tarafından yapılan üç günlük değerlendirme sonucunda seçilen eserler, büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 26’ıncı kez kanatlanacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 291 bestenin başvurduğu yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan Ön Jürisi tarafından İstanbul’da yapılan teknik ve müzikal değerlendirmeler sonucunda 10 finalist beste belirlendi.

Jüri Başkanlığını Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker’in yaptığı Ön Jüride gitarist, besteci ve müzik eğitmeni Ahmet Güvenç, besteci, söz yazarı ve yorumcu Burhan Şeşen, besteci, söz yazarı ve yorumcu Cihannur Özgür, Altın Güvercin Büyük Orkestra Şefi Hakan Süersan ile aranjör ve MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Çaldıran yer aldı.

Ön jüri, Seçici Kurul’un elemesinden geçen 155 beste arasından adını finale yazdıracak 10 eseri belirlemek için 3 gün boyunca İstanbul’da yoğun bir mesai harcadı. Amatör ve profesyonel farkı gözetmeksizin tüm besteleri birbirlerine üstünlükleri yönünden inceleyen Ön Jüri, finale kalacak 10 eseri belirledi.

Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 eser şöyle:

"Söz yazarlığı Erdal Saraçoğlu, bestesi Erdal Saraçoğlu’na ait olan Furkan Önen’in yorumladığı ’Unutursun’; sözü ve beste ve yorumu Neşem Yenipazar’a ait ’Vedalar’; sözü ve beste ve yorumu Gözde Yüksel Çetin’e ait ’Gitme’; sözü, bestesi ve yorumu Göktuğ Tavacı ve Gökçe Özgül’e ait ’Tören’; sözü, bestesi ve yorumu Umut Ahmet Beceren’e ait ’Gül Dünyaya’; bestesi ve yorumunu Mücahit Yalçın Öztüfekçi, söz yazarlığını ise Murat Kemal Kocaballı’nın yaptığı ’Kuşadası’; beste ve sözleri Meral Engindeniz Arı’ya ait, yorumcusu Leyla Erten olan ’Gördüğüm En Güzel Renk’; sözü, bestesi ve yorumu Eliz Maraşuna’ya ait ’Geçecek Mi?’; sözleri Nazan Palu, bestesi Nazan Palu’ya ait olan Korat Eriş tarafından yorumlanan ’Duy Beni’ ve sözü, bestesi ve yorumu Zeynep Onat’a ait ’Alış Bensizliğe"