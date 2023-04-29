Kuşadası Belediyesi kentte sanat, spor, eğlence ve yeşili buluşturduğu temalı parklarına bir yenisini daha ekledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde “müzik” temasıyla yapılan Altın Güvercin Müzik Parkı tamamlandı. 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun kente kazandırdığı “müzik” temalı 4 heykelin de parka yerleştirilmesinin ardından Altın Güvercin Müzik Parkı, Kuşadalıların kullanımına açıldı.

Kuşadası Belediyesi’nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmaları yaşama geçirdiği temalı parklar ile kente değer ve estetik katmaya devam ediyor. Son 4 yılda kente 6 temalı park kazandıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak, ‘müzik’ temalı Altın Güvercin Müzik Parkı’nın yapımını da tamamladı. Çalışmalar ilk etapta mevcut park alanını bin 500 metrekare genişleten ekipler, daha sonra alana elektrik ve sulama altyapısı döşedi. Ardından park alanının 409 metrekarelik bölümü, begonit taş ile kaplanarak yürüyüş yolu yapıldı. Alana, Kuşadası Belediyesi tarafından kesilmekten kurtarılan 20 zeytin ağacı da dikildi. Eski ve tahrip olmuş oyun grupları ise çocuklar için daha sağlıklı olan ahşap oyun gruplarıyla değiştirildi. Ayrıca parkta bulunan basketbol sahasının, bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

Gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan Altın Güvercin Müzik Parkı’na, son olarak 3. Neopolis Heykel Sempozyumu’nda yapılan 4 heykel yerleştirildi. Heykellerin sergilenmeye başlamasıyla alan, açık hava sanat galerisi görünümüne kavuştu.