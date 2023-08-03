Kuşadası’nda bu yıl 26’ncı kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Altın Güvercin Beste Yarışması’nın ön jürisi İstanbul’da toplandı. Üç gün boyunca yapılacak olan teknik ve müzikal değerlendirmeler sonucunda ön jüri tarafından finale kalacak 10 beste ile 2 yedek beste belirlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin’de heyecan doruğa çıktı. 291 bestenin başvurduğu yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan ön jürisi, seçici kurulun elemesinden geçen 155 beste arasından adını finale yazdıracak olanları belirlemek için İstanbul’ da bir araya geldi. Jüri Başkanlığını Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker’in yaptığı Ön Jüride gitarist, besteci ve müzik eğitmeni Ahmet Güvenç, besteci, söz yazarı ve yorumcu Burhan Şeşen, besteci, söz yazarı ve yorumcu Cihannur Özgür, Altın Güvercin Büyük Orkestra Şefi Hakan Süersan ile aranjör Selim Çaldıran yer alıyor.

Ön Jüri, 3 gün boyunca amatör ve profesyonel farkı gözetmeksizin tüm besteleri birbirlerine üstünlükleri yönünden inceleyerek finale kalacak 10 eser ile 2 yedek eseri seçecek. Finalistler ise 5 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Daha sonra 10 eser, Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesinde büyük jürinin karşısına çıkarak canlı performans sergileyecek. Büyük final ile sonlanacak olan 26. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü, ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve 25 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca En Başarılı Yorumcu Ödülü de sahibini bulacak.