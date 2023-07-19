26’ncı kez Kuşadası’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Altın Güvercin Beste Yarışması’nın başvuruları başladı. Bu yıl şartnamede yapılan bir değişiklikle yarışmaya katılacak bestecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğu kaldırıldı. Böylece Altın Güvercin’in uluslararası nitelik kazanması amacıyla önemli bir adım atılmış oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması Altın Güvercin için hazırlıklar sürüyor. Popüler müzik alanında amatör ve profesyonel müzisyenlere açık bir yarışma olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na katılmak isteyen besteciler, özgün eserleri ile yarışmanın www.altinguvercin.com.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz gecesine kadar başvuru yapabilecek. Besteciler müziğin evrensel estetik ölçüleriyle tek tip nitelikte pop, rock, R&B, rap ve hip hop türlerinde bestelerle katılım sağlayabilecek. Bestecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğunun kaldırıldığı yarışmada eserlerin Türkçe sözlü olması zorunluluğu ise bu yıl da sürecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme ile bestelerin şartnameye uygun olup olmadığı tespit edilecek ve ön jüriye sunulacak. Müzik otoritelerinden oluşan ön jüri, amatör ve profesyonel farkı gözetmeksizin tüm besteleri birbirlerine üstünlükleri yönünden inceleyerek finale kalacak 10 eseri belirleyecek. Finale kalmaya hak kazanan besteler Altın Güvercin Beste Yarışması’nın final gecesinde büyük jürinin karşısına çıkarak canlı performans sergileyecek.

2020 yılında yarışmaya eklenen dijital ortamdaki halk oylaması bu yıl da devam edecek. Yarışma için oy kullanmak isteyen müzikseverler, oylama için hazırlanan sayfaya girerek, finale kalan 10 parçanın tamamını dinleyebilecek. Ardından sosyal medya hesabı veya cep telefonuna gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebilecek. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak dijital oylamanın sonucu, 13. jüri olarak halk jürisi şeklinde toplama dâhil edilecek.

Büyük final ile sonlanacak olan 26. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinci olan beste sahibine Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü, ikinci olan besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin lira para ödülü, üçüncü olan beste sahibine ise Bronz Güvercin ve 25 bin lira para ödülü verilecek. Yarışma çerçevesinde ayrıca En Başarılı Yorumcu Ödülü de sahibini bulacak.