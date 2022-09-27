Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile İstanbul’da buluştu.

Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile İstanbul’da buluştu.

Türkiye genelinde 120 temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak, 24 Eylül’de temsilcileri ile İstanbul’da bir araya geldi. Circle Gelişim Akademisi’nden Uzay Nazlı ile “Altın Çağda Geçmişten Geleceğe Emlak İşletmeciliği” eğitimini alan temsilciler, aynı zamanda tapu.com ve İmece iş birlikleri konusunda da bilgiler aldılar.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, “Gayrimenkul sektörü nitelikli girişimciler ile büyümeye devam ediyor. Bizler de gerek gelişmiş sistem altyapımız gerekse de çeyrek asra yakın bir iş tecrübemiz ile sektörün öncü kuruluşu olmaya devam ediyoruz. Zaman içinde gerçekleştirdiğimiz periyodik eğitimlerin yanı sıra, mülk yönetiminden özel projelere birçok farklı pazarlama hizmeti sunuyoruz” dedi.

Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de “Ailemize katılan yeni girişimciler ile büyümeye devam ediyoruz. Yenilikçi, çözüm üreten ve değer katan yaklaşımlarımız ile zirve yolculuğumuz devam ediyor. Teknolojik altyapımız, sürekli ve ihtiyaçlara yönelik hazırlanan eğitimlerimiz, mobil ilan altyapımız, dijital pazarlama platformlarımız ile en iyi emlak pazarlama firması olma yolunda çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Altın Emlak Teknoloji Danışmanı Alper İşler ise “Proptech kısmında pazarlama odaklı altyapımız ile farkımızı yansıtıyoruz. Goldnet CRM sistemimizdeki entegrasyonlarımız, dijital pazarlama araçlarımız ile gelişmiş bir altyapı sunuyoruz” dedi.

Toplantıda ayrıca tapu.com aracılar kulübü ve İmece Tasarruf Finansman iş birlikleri temsilcilere tanıtıldı.