Kısa bir zaman önce İngiltere’de yapılan yarışmada önemli bir başarı elde ederek altın madalya kazanan Bingöl balında hasat dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan etkilenen ve istediği verimi alamayan arıcılar, bu yıl hedeflerinin 2 bin ton bal elde etmek olduğunu aktardı.

Kısa bir zaman önce İngiltere’de yapılan yarışmada önemli bir başarı elde ederek altın madalya kazanan Bingöl balında hasat dönemi başladı. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan etkilenen ve istediği verimi alamayan arıcılar, bu yıl hedeflerinin 2 bin ton bal elde etmek olduğunu aktardı.

Kısa bir zaman önce İngiltere’nin Londra şehrinde yapılan yarışmaya katılan Bingöl balı, burada önemli bir başarı elde ederek, süzme bal kategorinde altın madalya almaya hak kazanmıştı. Bingöl Üniversitesi Arıcılık, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Arıcılar Birliğinin destekleriyle, Adaklı ilçesindeki 2 bin rakımlı yaylada bal hasadına başlandı.

"Bingöl balının bir maden gibi olduğunu ifade etmiştik"

Bal hasadına katılan ve önemli açıklamalarda bulunan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl balının coğrafi işaret alması için de başvuru yaptıklarını belirtti. Rektör Çapak, "Arı ürünleri ile ilgili Bingöl üniversitesi pilot bir üniversite. Biz birkaç yıldır bu pilot üniversite bağlamında arıcılıkla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bal sağımındayız. Bu sağımda Adaklı ilçesinde 2 bin rakımda yapılıyor. Bingöl balının bir maden gibi olduğunu ifade etmiştik. Bu sağım ile birlikte hatta bundan önceki çalışmalarımızla bu madenin tescillenmesini sağladık. Çünkü Bingöl balı İngiltere’de yapılan bir yarışmada dünya birincisi oldu. Daha önce de 600 numune arasından dünya ikincisi olmuş idi. Dolayısıyla Bingöl balının kalitesi ortaya çıkmış oldu. Biz 108 farklı bölgede bal kovanlarıyla hangi arının hangi polenden, hangi bölgeden, hangi nitelikte bal topladığı ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Bunun da neticesini aldık. Coğrafi işaret için başvuru yaptık, inşallah yakın zamanda onu almış olacağız" dedi.

2 bin tol ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Çapak, “Bugün ki sağımdan anladığımız kadarıyla Bingöl’de bal verimi çok iyi. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl beklediğimizin üstünde bir rekolte var. Öyle tahmin ediyorum ki Bingöl’de 2 bin tonun üzerinde bal elde etmiş olacağız. Bu sezonun ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hedef 2 bin ton bal üretmek

Geçen yıl yaşanan kuraklığının arıcıları ve üretimi etkilediğini aktaran Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba, bu yıl mevsimin iyi geçtiğini belirtti. Aba, "Bingöl bal hasadına başladık. Bingöl balının kalitesini ve değerini zaten biliyorduk. 2017 yılında Türkiye birincisi ve dünya ikincisi olan balımız, bu yıl İngiltere’nin Londra şehrinde tekrar ispatlandı ve dünya birinciliği kazandık. Ve Bingöl balının süzme kısmına Tarım Kredi Kooperatifi talip oldu. Ve diğer ballarımızın da dünyada birinci kalite olduğunu zaten ispatladık. Bu değeri daha yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Geçen sene kuraklıktan dolayı üretimde sıkıntı çektik ama bu yıl mevsimin iyi geçmesi bereketli oldu. Hedefimiz 2 bin ton bal elde etmek. Ve inşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

Bu yıl balın satışı için güzel pazar bulacaklarını ifade eden üretici Fikri Üzer ise "Temmuz itibariyle yaylalara çıktık. Ve şuan da yıl sonu mahsulünü almaya başlıyoruz. Bu iki yıldır kuraklık vardı, istediğimiz verimi alamıyorduk ve istediğimiz balın kalitesinde de sıkıntı vardı ama bu yıl Pazar konusunda ve kalite konusunda bir sıkıntı olmadığına inanıyoruz. Güzel bir Pazar bulacağımıza eminiz” dedi.

2 bin rakımlı yaylada gerçekleşen ve kilosu 200 liraya satılan bal hasadına İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Burhan Bahadır ve üreticiler de katıldı.