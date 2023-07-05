Yatırım yapmak isteyenler, tercihlerini altından yana kullanmak istediklerinde, altın yatırımında yeterince bilinçli olunması gerekiyor. Bu aşamada detaylara dikkat edilmediği takdirde her hangi bir kar sağlanmadığı aksine zarar edildiği ortaya çıkıyor.

Öncelikli olarak güvenlik unsurlarından emin olunmalı. Satın alınacak altının üzerinde yer alan ayar, imalatını yapan firmanın damgası veyahut markası ve patentinin olup olmadığına bakılması gerekiyor.

Atasay ve Nazir Kuyumculuk sahibi Burcu Kayser Sarıçiçek ve Serhat Sarıçiçek altın alımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdiler.

Sarıçiçek çifti yaptıkları açıklamada vatandaşları uyardılar.

Yapılan açıklamada; “Altın almak istediğinizde öğrenmeniz gereken seçeneklerden en önemlisi altının ağırlığıdır. Ağrılığı, gramının fiyatının ne kadar olduğu ve gram işçiliğinin ne olduğunu da öğrenmelisiniz. Hatta bu aşamada siz de yapılan hesabı gözden geçirip, kontrol edebilirsiniz. Bu sizin daha güvenli bir harcama yapmış olmanız açısından önemli bir unsur olarak bilinir. Altın alırken işçilik fiyatının ne kadar olduğunu bilirseniz, altınınızı satmak istediğiniz zaman ne kadar fiyat düşüşüyle karşı karşıya olacağınızı görürsünüz. Böylece altınınız üzerinden yapacağınız kar oranını da zorlanmadan hesaplayabilirsiniz.

Özellikle düğünlerde takılan 22 ayar görünümlü 8 ayar bileziklere, ya da daha düşük değerdeki takılar ve sahte çeyrek altınlar ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu durum hem vatandaşları hem de bizleri üzmektedir. Altın alışverişinin yoğun olduğu bu günlerde vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pırlantada dahi aynı sorunlar yaşanabiliyor. Altın veya pırlanta alacak olan vatandaşlarımız güvendikleri kuyumcular ile alışveriş yapsınlar.

Altın alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de alınan altının ayarıdır. Özellikle 8 ayar altın konusunda birçok sorun yaşanıyor. 18 ayar altını 22 ayar olarak veya 22 ayar altını 24 ayar olarak satan bazı art niyetli kuyumcular da vatandaşları zarara uğratıyorlar. Bu nedenle altın alışverişinde altının ayarına da dikkat edilmesi gerekiyor.

Genel olarak kuyumcularda yaşanan bu sorun, birçok yatırımcının endişeyle yaklaştığı konular arasında yer alıyor. Ayrım yapabilmek ve altının sahte olup olmadığını anlamak istiyorsanız o zaman ayrım yapabilmek adına TSE ibaresini gözden geçirmelisiniz. Kart bilgisinin bulunması, üretici firmaların sertifikasının var olması gibi detaylar da atlamamanız gereken önemli detaylar içerisindedir.

Altınlar, gram altın, çeyrek altın, bilezik ve cumhuriyet altını gibi farklı seçeneklere ayrılıyor. Yani sizler altın üzerinden yatırım yapmak istediğiniz zaman bu seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Sıklıkla tercih edilen altın seçenekleri içerisindeyse gram altın yer alıyor. Birçok kişi yatırım yapmak istediğinde altın modelleri içerisinde gram altını tercih ediyor. Çünkü gram altın, diğer altın modellerine kıyasla yatırımınızın zarar görmesine neden olacak olumsuzlukları barındırmıyor. Bu aşamada örnek olarak gösterilebilecek durumlardan biriyse işçilik.

Altın alırken sadece altının gramına değil aynı zamanda işçilik maliyetine de ödeme yaparsınız. Bu yüzden satın alacağınız altının hangi amaçla temin edildiği, altının fiyatlandırılmasını da etkiler. Yatırım için satın alınan altınların çoğunda, işçilik oranı diğerlerine göre küçüktür. Tüm bunların baz alınması, altınların buna göre seçilmesi sizleri hedeflediğiniz kazanç oranlarıyla bir araya getirecektir.

Altın yatırımı yapmak istediğiniz zaman birçok açıdan avantajlı olursunuz. Örneklendirmek gerekirse, sizler altın üzerinden yatırım yaptığınızda, diğer yatırım araçlarına göre çok daha büyük fırsatlarla buluşursunuz.

Diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığınızda sizin avantajlı olmanız mümkün hale gelir. Nadir madenlerden biri olan altın, sıklıkla kullanılan ve en iyi yatırım araçlarından biridir. İçerisinde bulunan şekiller, işlemeleri ve buna benzer seçeneklerle ayrılmaktadır. Aynı şekilde yatırımlık olan gram altınlarda da bu faktörlerle bir araya gelme şansına sahip olabiliyorsunuz. Altınların sabit değerinin korunması, işçilik maliyetinin bulunması gibi önemli faktörlere de dikkat edilmesi bekleniyor.

Altın her zaman değerini koruyan bir yatırım aracıdır. Eğer yatırım yapmak niyetindeyseniz o zaman kazanç elde etmek konusuna hedefli olmalısınız. Bunun için de değerlenecek olanlar üzerine yatırım yapmak gerekir. Bu nedenle için de özellikle altın yatırımı yapmak daha doğru görülmektedir. Altınların günden güne değerleniyor olması, daha iyi bir biçimde kazanç sağlaması fırsat olarak yorumlanır. Sizler yatırım aracı olarak altını tercih ettiğinizde, en uygun yatırımı yapmış olursunuz”