Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmesinin ilk toplantısının sona ermesinin ardından altı muhalefet partisi lideri CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı.

Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmesinin ilk toplantısının sona ermesinin ardından altı muhalefet partisi lideri CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan Altılı Masa’nın ikinci turunun ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi’nde saat 14.00 itibarıyla başladı. 4,5 saat süren toplantı sonrası altı liderlerden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği, bu konudaki çalışmaların tamamlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmasının karar alındığı ve Türkiye’nin temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, Türk halkının menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine, bu politikaların ortak taahhütler olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklama sonrası liderlerin toplantı harici görüşmeleri 2 saat boyunca devam etti. Altı muhalefet partisi lideri, saat 20.50 itibarıyla CHP Genel Merkezi’nden çıkış yapmaya başladı. Liderlere araçlarına ulaşana kadar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu, liderleri uğurladıktan sonra partisinin genel merkezine dönüş yaptı.