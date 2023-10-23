Altıeylül’e daha iyi hizmet edebilmek amacıyla muhtarlar ile iç içe çalışmaya devam eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtarlarla Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Konakpınar Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi.

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Konakpınar Gençlik Merkezi’nde muhtarlar ve aileleriyle birlikte katılım sağladığı etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç, Altıeylül AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanı Ali Zeybek ve Büyükşehir Daire Başkanları ile Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcıları, müdürler ve misafirler katılım sağladı.

Başkan Hasan Avcı: “Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Konakpınar Gençlik Merkezi’nde Altıeylüllü muhtarlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “İlçemizi el ele verip daha yaşanabilir, daha iyi hizmet alabilir hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Avcı, “Katılımlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz gayret içerisinde sıkı bir çalışma içerisinde oldunuz. 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerde muhtarlık için mücadele edeceksiniz. Altıeylül’de muhtarlarımız arasında muhabbet var, uyum var, ahenk var. İnşallah bu muhabbeti artırarak devam ettirmeyi Mevla’m nasip etsin. Bu vesileyle yeniden muhtarlar günümüzü kutlarım” diye konuştu.

Kaymakam bilgin: “muhtarlar gününüzü kutlarım”

Altıeylül İlçesi Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin; “19 Ekim gününü Muhtarlar Günü olarak kutladığımız şu günlerde Altıeylül Belediyesi’nin Konakpınar Gençlik Merkezi’nde muhtarlar ve aileleriyle birlikte bir araya gelmenin mutluluğu yaşıyoruz. Bu vesileyle muhtarlar gününüzü kutlarım” dedi.

-Canbey, “Bir birimizle konuşup istişare edeceğiz”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Altıeylülümüzden dört bir tarafından misafir olarak Altıeylül Belediyemizin Konakpınar’da yer alan Gençlik Merkezi’nde muhtarlarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlar bizim için yerel yönetimlerde temel taşları. Vatandaşın ilk problemini ilettiği, sorunları ilk götürdüğü kişiler. Elbette bir iş değil. Vatandaşın sorunlarıyla karşı karşıya kalmak, bunları çözüme kavuşturmak için muhataplarına iletmek bunun takibini yapmak sonuca ulaştırmak. Bir birimizle konuşacağız. Bir birimizle bu meseleleri istişare edeceğiz. Çözülmeyen meseleleri tekrar hatırlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gönül koyarak bu işler olmaz. Bizim en önemli işimiz bu kamu görevleri layıkıyla yerine getirmek. Tekrar bu güzel gününüzü muhtarlarımızın gününü kutluyorum” diye konuştu.

Uygur: Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, “Altıeylüllü muhtarlarımızla Altıeylül Belediyemizin yapmış olduğu Konakpınar Gençlik Merkezi’nde muhtarlarımız ve aileleriyle birlikte burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Tabi muhtarlık makamı hem demokrasinin hem yerel yönetimlerinin temel taşlarından bir tanesi. Balıkesir coğrafi açıdan yüzölçümü bakımından hizmet götürülmesi noktasında a tabi bir o kadar daha gayret sarf edilmesi gerektiren illerden bir tanesi. Hep birlikte Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle günümüzü tekrardan kutluyorum” dedi.

Yılmaz, “Başkanımız Hasan Avcı’ya Teşekkür ediyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da muhtarlarını gününü kutlayarak, Konakpınar Gençlik Merkezi’nde sizlerle birlikte olmanın sevinciyle Muhtarlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Yılmaz; sözlerini şöyle sürdürdü: “Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı gerçekten 2019 yılından itibaren birçok yatırım yaptı. Altıeylül Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şehrin içinde şehrin ihtiyaç duyduğu herkesin çok hızlı yapabileceği işleri yaptı. Bir yanda da kırsal mahallerimizin ihtiyaç duyduğu ne varsa tamamlaya çalışıldı. Muhtarlarımız devletimizin şefkat eli. Demokrasi zincirinin en baş halkası seçime gidiyoruz. 31 Martta hep beraber seçime gireceğiz. Muhtarın arkasında en önemli gücü ailesidir. İnşallah ağız tadınız bozulmasın hep birlikte önümüzdeki günleri beraber geçirir hepimiz beraber milletin önüne geliriz. Allah seçilmiş olmanın şansını bize verdi. Hepimiz seçildik. İnşallah tekrar milletin huzuruna çıktığımızda anlımızın akıyla çıkarız. Gününüz hayırlı olsun muhtarlarımızı seviyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Programın sonunda Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; Balıkesir’de görev yapan ve Balıkesir’i her defasında unutamadığını ifade eden Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Avcı kürsüye çıkarak mikrofon aracılığıyla Altıeylüllü muhtarları buluşturdu.

Tuğgeneral Hekimoğlu, “Balıkesir il jandarma komutanlığı olarak görev yaptığım süre içerisinde sizleri ve Balıkesir’i hiç unutmadım. Şimdi Anlatya’da görev yapıyorum. Sizlerle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Sevgili Altıeylüllü muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Hürmet ediyorum. Saygılar sunuyorum” diye konuştu. Başkan Avcı’da, “Bizde Balıkesir olarak sizi sevdik. Anlatya’da da inşallah orada güzel başarılara imza atacağınıza adımız kadar eminiz. Sevgili muhtarlarım ve Altıeylül’den Kuvayi Milliye’nin başkentinden Antalya’ya selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.