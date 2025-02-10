Altıeylül Belediyesinin Cumhuriyet Çocuk Korosu, usta sanatçı Barış Manço’nun vefatının 26. yılında onun eserlerini seslendirdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Bu Koronun ismi Cumhuriyet, bu isim bu koroya çok yakıştı. Hepsi Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün çocukları, bu değerlere her zaman sahip çıkacağız. Barış Manço sadece bir sanatçı değil, bence öğretmen, hepimizi eğitti. Bu ülkedeki çocukları ve halkımızı eğitti, 7’den 70’e barış elçisiydi. Dünya neresine gitse, ülkesini seven, milliyetçi duyguları olan, Atatürkçü ve Cumhuriyet sevdalısı bir insandı" diyerek Barış Manço’yu andı.

Başkan Şehirli, "Bugün burada Barış Manço’yu anmaktan Kültür Sanat Ekibimize, Hüseyin ve Gülşah hocama, sanatçılara ve Cumhuriyet’in çocuklarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.