Altıeylül Belediyesi tarafından geleneksel hale dönüşen Altıeylül Uçurtma Şenliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı içerisinde gerçekleştirilecek. Şenlik Bahçelievler Mahallesi Rüzgâr Caddesi Diş Hastanesi karşısında bulunan yürüyüş parkurunda yapılacak.

Altıeylül’de yaşayan vatandaşların yanı sıra diğer ilçelerinde büyük ilgi gösterdiği Uçurtma Şenliği 23 Nisan Pazar günü saat 12.00 ile 16.00 arasında Bahçelievler Mahallesi Rüzgâr Caddesi’nde yapılacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlarım. Her sene geleneksel hale getirmiş olduğumuz Altıeylül Uçurtma Şenliği, bu yıl da büyük heyecan ve coşkuyla gerçekleştireceğiz. Altıeylül’de ikamet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Balıkesirlileri çocuklarıyla birlikte Pazar günü yapacağımız Altıeylül Uçurtma Şenliği’ne bekliyoruz” diye konuştu.