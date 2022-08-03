Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal mahallelerde bulunan yollarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların ayağındaki çamuru temizleyen Altıeylül Belediyesi, 7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce sürdürdüğü yol açma çalışmalarına devam ederken alt yapı-üst yapı hizmetlerinin aksamaması için de azami özen gösteriyor. Merkez mahallelerde trafiğin yoğun olduğu caddelerde yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmaları ile şehir içi ulaşımın konforunu artıran Altıeylül Belediyesi, halen yol bakım ve onarım faaliyetlerine devam ederken kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve konforunu da ön planda tutmayı ihmal etmiyor. Özellikle kötü hava şartlarında vatandaşların yaşam kalitesini etkileyebilecek olan çamurlu yollar ile köy içi başta olmak üzere kilit parke taş döşeme ve asfalt yenileme çalışmalarıyla kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için saha ekiplerini seferber ederek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dereçiftlik; Yeşilyurt; Gökköy; Karamanköy ve Ayşebacı Mahallelerinde köy içi yollar, dere ıslahı, bağlantı yolları ve yol açma çalışmalarıyla kırsal mahallelerde yürüttüğü faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve son olarak vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda Ayşebacı Yeni Mahalle’de 200 parsellik arazide bulunan 135 konutun olduğu bölgede yol açma çalışmalarına başlayan Altıeylül Belediyesi, bu bölgede bulunan mahalle içi ve bağlantı yolları üzerindeki çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

Bölgedeki vatandaşlardan yoğun talep geliyor

Özellikle kırsal mahallelerin en büyük sorunlarından biri olan köy içi ulaşım, kış aylarında sorun olmanın da ötesinde büyük bir problem olarak vatandaşların karşısına çıkıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların da merkez mahallelerde yaşayan vatandaşlar gibi kötü hava şartlarından en az etkilenmesi için titizlikle çalışan Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri, son olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda Ayşebacı Yeni Mahalle’de yer alan ve 200 parsellik alanda bulunan 135 konutun olduğu bölgede yol açma çalışmalarına başlayarak burada ikamet eden vatandaşların kış aylarında yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmeye çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün programında yer alan bölge ile ilgili vatandaşlarca Altıeylül Belediyesi’ne yapılan yoğun talepler de göz önünde bulundurularak toplamda 3 Km mahalle içi ve 1 Km mahalle bağlantı yolları olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar neticelendiğinde mahalle içinde bulunan yollara da kilit parke taş döşenerek vatandaşların yaşam konforu bir üst seviyeye çıkarılacak. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen yol açma çalışmalarıyla ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz kırsal mahallelerde bulunan yollar başta olmak üzere alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ederken Karamanköy; Yeşilyurt; Ayşebacı; Dereçiftlik ve Gökköy Mahallelerimizde de köy içi yollar, bağlantı yolları, yol açma çalışmaları ve dere ıslahı gibi ihtiyaçlara cevap verebilmek için var güçleriyle çalışıyor. Son olarak vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda kendilerini de ilerleyen zamanlarda mağdur duruma düşürmemek adına 200 parselin yer aldığı bölge üzerindeki 135 konutun bulunduğu bölgede yol açma çalışmalarına başlayarak burada ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak bir çalışmanın içerisine girdik. Bu bölgedeki yol açma çalışmalarının akabinde de mahalle içinde bulunan yollara kilit parke taş uygulaması gerçekleştirip vatandaşlarımızın kötü hava şartlarından asgari düzeyde etkilenmesi ve ayağına çamur değmemesi için gayret edeceğiz” dedi.