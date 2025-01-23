Altıeylül Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 4. Altıeylül Yarıyıl Şenlikleri Sinema ve Tiyatro Festivali, 20 Ocak 2025 tarihinde başladı. Festival, 2 Şubat 2025’e kadar sürecek olup, çocuklara yönelik sinema ve tiyatro etkinlikleri ile onların kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Festivalin açılışında bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çocuklara hitap ederek, "Sevgili çocuklar, sizleri burada ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Karnelerinizi aldınız, önemli olan hayatta başarılı olabilmek. Başarı için de gayret gösteriyorsunuz. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak, yarı tatilinizde zamanınızı iyi değerlendirmeniz için sinema ve tiyatro gibi etkinlikler düzenledik. Sizin için en iyisini yapmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Hepimiz bu şehrin komşularıyız ve birlikte bu belediyeyi yönetmek istiyoruz. Anne ve babalarınıza selam söyleyin, öğretmenlerinize de kucak dolusu selam götürün. Hayatınızda ve derslerinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Şehirli’nin bu sıcak ve samimi sözleri, çocuklar arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Yarıyıl tatilinin keyifli bir şekilde geçirilmesi için düzenlenen etkinlikler, festivalin en önemli parçası haline geldi. Sinema ve tiyatro gösterimleri ile Altıeylül’deki çocuklar, hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Sinema ve Tiyatro Etkinlikleri İle Kültürel Zenginlik

Altıeylül Yarıyıl Şenlikleri, her yıl olduğu gibi çocukları sanatla buluşturan bir platform olarak dikkat çekiyor. Festivalde, çocukların ilgisini çekebilecek animasyon filmleri, eğitici sinema gösterimleri ve tiyatro oyunları sahneleniyor. Ayrıca, etkinliklere katılım ücretsiz olup, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla belediye tarafından büyük bir özenle hazırlanmış programlar sunuluyor.

Festivalin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Bu yılki festivalde, çocuklar sinema ve tiyatro dünyasına daha yakınlaşarak, hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Altıeylül Belediyesi, her yıl bu tür etkinliklerle ilçedeki çocuklara kültürel birikim kazandırmayı amaçlıyor. Festivalin bu yılki teması ise "Hayal Et, Keşfet, Öğren" olarak belirlendi.

Altıeylül Yarıyıl Şenlikleri Sinema ve Tiyatro Festivali, sadece çocukların değil, ailelerin de katılımına açık olan etkinliklerle geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. 2 Şubat’a kadar devam edecek olan festivalde, çocuklar hem eğlenceli hem de eğitici etkinliklere katılabilecekler.