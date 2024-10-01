Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal ve merkez mahallelerinde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yıpranmış yol ve sokakları modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak hedefiyle kilitli parke taşı döşeme işlemlerine devam ediyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, göreve geldikleri günden bu yana ilçede yaklaşık 150 bin metrekare kilit parke taşı döşediklerini ve yılbaşına kadar bu rakamı 200 bin metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Şehirli, “Hem kırsal hem de merkez mahallelerimizde kilit parke yapılacak tüm alanları belirleyip, ekiplerimizle birlikte yıpranmış yolları ve sokakları tespit ediyoruz. Komşularımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Başkan Şehirli, Altıeylül’de yaşayan vatandaşların rahat, huzurlu ve keyifli bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, “Sokakların estetik ve kullanışlı olmasını, halkımıza yakışır bir hale getirilmesini çok önemsiyoruz. Bugün de Yakupköy’de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Halkımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler ve teveccühler bizleri olumlu motive ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Şehirli, Altıeylül halkına hizmet etmeye ve ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini vurguladı.