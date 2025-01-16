Altıeylül Belediyesi, 2025 yılı yarıyıl tatilinde çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmak için sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenleyecek. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 4. Altıeylül Yarıyıl Şenlikleri Sinema ve Tiyatro Festivali, 20 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, çocukları ve ailelerini sanatsal bir atmosferle buluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Şehirli: "Çocuklarımıza ve komşularımıza unutulmaz bir tatil sunuyoruz"

Başkan Şehirli, düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Altıeylül halkının her yaş grubundan bireylerine hitap etmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Şehirli, “20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz bu dolu dolu yarıyıl tatilinde, hem çocuklarımızı hem de komşularımızı unutmadık. Çocuklarımız için sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenleyerek, onların eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlamak istedik. Ayrıca, komşularımız için de çeşitli etkinlikler hazırladık. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.’ Biz de Altıeylül Belediyesi olarak, yaşayan her komşumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken sanatı ve eğlenceyi çocuklarımıza ve komşularımıza buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Festivalde neler var?

Festival kapsamında, çocukların yaşlarına uygun tiyatro gösterileri ve sinema filmleri sunulacak. Sinema salonlarında gösterilecek filmler, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi hedeflerken, tiyatro gösterileri ise hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, ailelerin birlikte keyifli zaman geçirebileceği birçok etkinlik de planlandı.

Sanatla zenginleşen bir tatil

Altıeylül Belediyesi’nin bu anlamlı etkinliği, sanatı yaymak, kültürel zenginliği artırmak ve çocukların sanatla tanışmasını sağlamak amacı taşıyor. Başkan Hakan Şehirli, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, kültürel değerlerin pekiştirilmesi adına da önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Tüm vatandaşlar festivalde buluşuyor

Altıeylül’deki tüm vatandaşlar, bu unutulmaz festivale davet ediliyor. 20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Festival, sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.