Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi ve İlçe Müftülüğü arasında yapılan Bilinçli Gençliğe Doğru isimli iş birliği protokolü dahilinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan çocuklar ödüllendirildi.

Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi ve İlçe Müftülüğü arasında yapılan Bilinçli Gençliğe Doğru isimli iş birliği protokolü dahilinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan çocuklar ödüllendirildi.

Altıeylül Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri ile bugünümüze ve yarınıza vermiş olduğu önemi birçok platformda göstermeye devam ediyor. Kültür-sanat etkinliklerinden gençlik-spor etkinliklerine kadar birbirinden farklı alanlarda çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Altıeylül Belediyesi, son olarak Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül İlçe Müftülüğü ile birlikte ortaklaşa imzaladıkları Bilinçli Gençliğe Doğru isimli iş birliği protokolü ile birlikte çocuklarla tekrar bir araya geldi. Daha önce imzalanan iş birliği protokolüyle beraber Altıeylül sınırları içerisindeki cami ve Kur’an kurslarında kursları aksatmadan düzenli olarak devam eden, milli-manevi ve ilmi gelişimine katkı sağlamak için gayret gösteren çocuklar Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle de ödüllendirilerek motive edildiler. Ayrıca ilerleyen süreçlerde kurslara düzenli olarak katılan öğrenciler Altıeylül Belediyesi’nin yüzme havuzları, kütüphane, spor salonu ve diğer etkinliklerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Çocukların sevinci görülmeye değerdi

Hocaların, kurs öğrencileri ile ailelerinin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’in, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç’in ve Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan’ın da katılımlarıyla Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreni renkli anlara sahne olurken toplamda 443 öğrenci aldığı ödüller ile unutamayacakları bir gün geçirdi. Tiyatrocu ve radyo-televizyon program sunucusu Hüseyin Goncagül’ün sahne aldığı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ndeki ödül töreninde ortaya koyduğu sahne performansıyla misafirleri kendine hayran bırakan Goncagül, böyle güzel bir organizasyonda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Altıeylül Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi. Organize edilen kurslara düzenli olarak katılan öğrenciler arasında gerçekleştirilen ödül töreninde 1’incilere bisiklet, 2’ncilere akıllı saat ve 3’üncülere de scooter hediye edilirken, Başkan Avcı’nın söz verdiği gibi Yasin Suresi’ni ezberleyen 6 çocuğa da ödül olarak gram altın takdim edildi. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştirmenin ne denli önemli olduğunun altını çizen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül İlçe Müftülüğü ile birlikte ortaklaşa imzaladığımız Bilinçli Gençliğe Doğru isimli protokol ile milli-manevi değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şükürler olsun ki Rabbim bizlere öyle güzel şeyleri nasip ediyor ki bizler de bunlara vesile olarak İslam’a, vatana ve millete hizmet etmenin hazzına varabiliyoruz. Bugün burada çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görünce devletimizin diğer kurumlarıyla yapmış olduğumuz iş birliğinin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kere daha idrak etmiş olduk. Milli ve manevi değerlerini öğrenirken kurslarına düzenli olarak devam eden öğrencilerimiz için düzenlediğimiz bu organizasyon ile de kendilerini ödüllendirerek bu çalışmalarını karşılıksız bırakmak istemedik. Özellikle en başından beri bu projeye büyük destek veren Altıeylül Kaymakamımız Sayın Turgay Hakan Bilgin’e çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kurs hocalarımız ve emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.