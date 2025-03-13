Altıeylül Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ziyaretlerinin daha huzurlu ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarına hız verdi. Çınarlıdere ve kırsaldaki mezarlıklarda temizlik ve bakım hizmetleri başlatıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğin pekiştiği, büyüklerimize vefa gösterdiğimiz kutsal bir dönem olduğunu vurguladı. Şehirli, "Ramazan Bayramı, vefat eden yakınlarımızı dualarla anmak, onlara olan saygımızı göstermek adına özel bir zamandır. Vatandaşlarımızın manevi duygularını en güzel şekilde yaşayabilmesi için mezarlıklarda temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Temizlik ve bakım çalışmaları

Belediye ekipleri, mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik programı uyguluyor. Ot biçimi, ot ilaçlama (kurutma) ve budama gibi bakım işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Mezarlık alanlarındaki her türlü düzenleme, bayram öncesinde ziyaretçilerin daha rahat bir şekilde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Büyüklerimize vefa borcumuzu ödüyoruz

Başkan Şehirli, temizlik ve bakım çalışmalarının vatandaşların, özellikle de bayramda mezarlıkları ziyaret etmek isteyenlerin, manevi duygularını huzur içinde yaşamasını amaçladığını belirterek, "Büyüklerimize olan vefa borcumuzu ödemek ve onları dualarla anmak, bizim için büyük bir sorumluluktur. Bayram öncesinde bu çalışmaları tamamlayarak halkımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.